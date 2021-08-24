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Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak - Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak

24.08.2021 20:19
Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak, System.String[]

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu uzun süre sonra yeniden setlere dönüyor. İmirzalıoğlu, TRT'de ekranlara gelecek 'Mahsusa Trablus' dizisinde Kuşçubaşı Eşref rolüne can verecek.

TRT'de yeni sezonda yayınlanacak 'Mahsusa Trablus' isimli diziye ilişkin bilgiler netleşmeye başladı. İddiaya göre merakla beklenen dizide Kuşçubaşı Eşref rolünü ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu canlandıracak.

YARIŞMA PROGRAMI SUNUYOR

Şu sıralara ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programını sunan Kenan İmirzalıoğlu yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

UZUN SÜREDİR SETLERDE YOK

'Deli Yürek', 'Acı Hayat', 'Ezel' ve 'Karadayı' gibi projelerde yer alan, son olarak da 'Mehmet: Bir Cihan Fatihi' dizisiyle ekranlardan boy gösteren ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir setlerden uzak duruyordu.

Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak

YENİ SEZONUN İDDİALI DİZİSİ

'Kim Milyoner Olmak İster' sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Raif İnan ve Uğur Veli'nin üstlendiği 'Mahsusa Trablus' dizisi, yeni sezonda TRT ekranlarında olacak.

ANA KARAKTER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Medyaradar'ın özel haberine göre; TRT ekranlarında yayınlanacak olan "Mahsusa Trablus" projesi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek. Dizinin ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa olacak. İmirzalıoğlu ise dizide 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat verecek.

Öte yandan şu zamana kadar pek çok teklif gelmesine rağmen hiçbir projeyi kabul etmeyen Kenan İmirzalıoğlu'nun, 'Mahsusa Trablus'un senaryo ve hikayesinden çok etkilendiği belirtildi.

Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak

Mustafa Kemal Atatürk, Kenan İmirzalıoğlu, Teşkilatı Mahsusa, Enver Paşa, Trt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak - Son Dakika Magazin


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