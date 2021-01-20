Kenan Investment, Migros'taki hisselerinin satışı konusunda Goldman Sachs ile anlaştı - Son Dakika

Kenan Investment, Migros'taki hisselerinin satışı konusunda Goldman Sachs ile anlaştı

20.01.2021 11:57
Kenan Investment, Migros'taki hisselerinin satışı konusunda Goldman Sachs ile anlaştı, System.String[]

Kenan Investments SA, Migros Ticaret AŞ'de sahip olduğu yüzde 11,77'lik hissesinin pay başına 44,15 liraya satışı konusunda Goldman Sachs International ile anlaşmaya varıldığını, satışın 26 Ocak 2021'de tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.

Kenan Investments SA, Migros Ticaret AŞ'de sahip olduğu yüzde 11,77'lik hissesinin pay başına 44,15 liraya satışı konusunda Goldman Sachs International ile anlaşmaya varıldığını, satışın 26 Ocak 2021'de tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.

Kenan Investments SA'nın, Migros Ticaret AŞ'nin paylarının devrine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Kenan Investments SA'nın Lüksemburg'da kurulu bir yatırım holding şirketi ve BC Partners LLP iştirakleri tarafından yönetilen fonlara ait olduğu anımsatıldı.

Migros Ticaret AŞ sermayesinin yaklaşık yüzde 11,77'sini temsil eden toplam 21 milyon 308 bin 336 lira nominal değerli payların satışı için Goldman Sachs International ile bugün bir anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, "Satışa sulan payların tamamının satışının gerçekleşmesi halinde Kenan Investments SA ve BC Partners'ın iştiraklerinin yönettiği fonların, artık Migros Ticaret AŞ'de pay sahibi olmaması beklenmektedir. Satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Satış fiyatının bedeli nakden ve peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay başına 44,15 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, satışın 26 Ocak 2021'de tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, satışın gerçekleşmesi halinde Kenan Investments SA ve BC Partners Limited iştirakleri tarafından yönetilen bazı fonların, Migros Ticaret AŞ sermayesindeki payının sıfıra ineceği de vurgulandı.

MİGROS TİC. A.Ş., Goldman Sachs, Ticaret, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kenan Investment, Migros'taki hisselerinin satışı konusunda Goldman Sachs ile anlaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı Uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun öldüğü yangın kamera Tanju Çolak, 32 yıl önce yaşanan kazayı unutmadı! Paylaştığı mesaj duygulandırdı Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat: Eşimi rehin almadım, asıl mağdur benim Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var
ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği         
12:04
Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi         
11:58
Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor         
11:53
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı         
11:15
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
09:21
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kayınpederini ve bacanağını öldüren katil eş durulmuyor! Eşini de siyanür içirip öldürmekle tehdit ediyor Kayınpederini ve bacanağını öldüren katil eş durulmuyor! Eşini de siyanür içirip öldürmekle tehdit ediyor         
08:12
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Abone sayısı 200 milyonu geçen Netflix, 2020'de 25 milyar dolar gelir sağladı Abone sayısı 200 milyonu geçen Netflix, 2020'de 25 milyar dolar gelir sağladı         
01:31
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 12:39:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenan Investment, Migros'taki hisselerinin satışı konusunda Goldman Sachs ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei