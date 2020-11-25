Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'tan açıklama

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan eşi Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" dedi.

Beril Işık, son günlerde Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın durumunda değişiklik olmadığını kaydetti. Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadesini kullandı.