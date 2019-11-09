Son Dakika Haberleri: Kenan Karaman: "Ağır zatürre oldum, maalesef kadroda yer alamıyorum..."
Son Dakika Spor Kenan Karaman: 'Ağır zatürre oldum, maalesef kadroda yer alamıyorum...'

Kenan Karaman: "Ağır zatürre oldum, maalesef kadroda yer alamıyorum..."

6 saat önce

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından açıklanan İzlanda ve Andorra maçların aday kadrosunda yer alamayan milli oyuncu Kenan Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta olduğunu belirtti.

Kenan Karaman:

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından açıklanan İzlanda ve Andorra maçların aday kadrosunda yer alamayan milli oyuncu Kenan Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta olduğunu belirtti.


Yakalandığı zatürreden dolayı, Bundesliga'nın geride kalan 10'uncu hafta maçında Köln ile karşılaşan Fortuna Düsseldorf'un kadrosunda da yer alamayan Karaman, milli formayla yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Geçirdiğim ağır zatürre rahatsızlığımın tedavisi devam etmektedir, maalesef kadroda yer alamıyorum. Milli takıma, İzlanda ve Andorra maçlarında başarılar diliyorum. Avrupa Şampiyonası'nı garantilemeyi ümit ediyorum."

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Kenan Karaman, İzlanda, Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:40 
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