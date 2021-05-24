Kenan Karaman: "Türkiye'de oynamak isterim" - Son Dakika

Kenan Karaman: "Türkiye'de oynamak isterim"

24.05.2021 16:18

- Kenan Karaman: "Türkiye'de oynamak isterim" Milli futbolcu Kenan Karaman: "Transferim konusunda karar vermedim, Türkiye de olabilir Avrupa da" "Milli takımla büyük hedeflerimiz var" Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan...

- Kenan Karaman: " Türkiye'de oynamak isterim"

Milli futbolcu Kenan Karaman:

"Transferim konusunda karar vermedim, Türkiye de olabilir Avrupa da"

"Milli takımla büyük hedeflerimiz var"

İSTANBUL - Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman, transfer iddialarına açıklık getirdi. Milli oyuncu, Türkiye'de oynamak istediğini ifade ederken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile transfer iddialarının sorulması üzerine, "O konuları şimdi söylemem yanlış olur. Çünkü daha resmi bir şey yok ortada. Avrupa Şampiyonası öncesi bir karar veririm" dedi.

Fortuna Düseldorf ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Kenan Karaman, Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Milli takım kampına katılmak üzere Antalya'ya giden Karaman, İstanbul Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fortuna Düsseldorf ile lige çıkma hedeflerini gerçekleştiremediklerini söyleyen Kenan Karaman, "Hedeflerimize ulaşamadık maalesef. Takımımla birinci lige çıkmak istiyorduk ama iyi bir sezon geçti. Tabi pandemi yüzünden zorlu bir dönemdi. Bütün takımlar zorluk çekti ama iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Milli takımla büyük hedeflerimiz var"

A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası öncesi güzel bir hazırlık dönemi geçireceklerini aktaran Kenan, "Öncelikle çok seviniyorum. Milli Takım'la güzel bir süreç bizi bekliyor. Kendimizi Avrupa Şampiyonası için güzel hazırlayacağız. Milli Takım'la büyük hedeflerimiz var. Ortam güzel, son maçlar da çok güzel oldu. İnşallah güzel bir Avrupa Şampiyonası geçiririz" şeklinde konuştu.

"Avrupa da olabilir, Türkiye de"

Fortuna Düsseldorf ile kontratının bittiği hatırlatılan Kenan Karaman, transfer sorusu üzerine, "Şu an Düsselforf'ta sözleşmem bitiyor. Bakalım henüz karar vermedim. Türkiye olabilir, Avrupa da olabilir" yanıtını verdi.

"Avrupa Şampiyonası öncesi bir karar veririm"

İsmi transferde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan milli futbolcu, bu yönde sorulan soruya ise, şu yanıtı verdi:

"O konuları şimdi söylemem yanlış olur. Çünkü daha resmi bir şey yok ortada. Avrupa Şampiyonası öncesi bir karar veririm."

"Türkiye'de oynamak isterim"

Türkiye'de forma giymek istediğini vurgulayan Karaman, "Türkiye'de tabi ki de oynamak isterim. Türkiye, her Türk futbolcu için güzel bir imkan ama dediğim gibi henüz net bir karar vermedim" dedi.

Kenan Karaman: Türkiye'de oynamak isterim
Kenan Karaman: Türkiye'de oynamak isterim
Kenan Karaman: Türkiye'de oynamak isterim
Kenan Karaman: Türkiye'de oynamak isterim

Kenan Karaman, Karaman, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kenan Karaman: 'Türkiye'de oynamak isterim' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:03 Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
16:13 Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti
16:08 Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor
16:04 2'si sözde üst düzey 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi! MİT ve TSK'dan ortak operasyon
15:59 TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı
Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet         
17:11
Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor         
17:02
Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!         
16:19
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı? Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı?         
15:58
Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim         
15:31
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
14:31
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 17:29:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenan Karaman: "Türkiye'de oynamak isterim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement