Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, EURO 2020'den umutlu (3) - DÜSSELDORF - Son Dakika

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf'un formasını giyen A Milli Takım oyuncuları Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) başarı için umutlu.

Milli futbolcular, Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Esprit Arena'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020'ye katılım sürecini değerlendiren Kenan ve Kaan, şampiyona hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçirdiği zatürre nedeniyle milli takımın grupta oynadığı son iki maçta (İzlanda ve Andorra) forma giyemeyen Kenan, artık iyileşmeye başladığını belirterek, ocak sonunda takımına dönmeyi hedeflediğini anlattı.

Kenan Karaman, elemelerde Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile yer aldıkları H Grubu'nda çok iyi iş çıkardıklarını aktararak, "İlk iki maçı galibiyetle bitirmek çok güzel bir hava oluşturdu. Fransa maçı dönüm noktası oldu. Birbirimize inanmaya başladık, bütün ülke milli takımda parlayan bir ışık gördü. Ülke ve takım birbirine kenetlendi. Takım içinde güzel bir arkadaşlık ruhu oldu. Bu da maçlarımıza yansıdı. Şenol hocanın büyük bir katkısı var. Bizi tüm maçlara iyi hazırladı, her antrenmanda bizden yüzde 100'ümüzü istedi. Arkamıza bakarsak, gerçekten hak ederek bu şampiyonaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kenan'ın sözlerine katıldığını belirten Kaan da eleme grubu süreciyle ilgili, "Sadece sportif anlamda ya da skor anlamında değil takım ruhu için de çok önemli bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki Fransa galibiyeti ekstra bir bonustu. Sadece sportif anlamdaki sonuçlar ya da turnuvaya katılacağımız için değil, onun üstünde bir arkadaşlık, kardeşlik ortamı yakaladık. Umarım bu bize bir güç verir ve inşallah şampiyonada da bizi ileriye taşır." şeklinde konuştu.

A Milli Takım'ın, EURO 2020'de İtalya, İsviçre ve Galler ile yer aldığı A Grubu'ndaki şansını değerlendiren Kenan Karaman şöyle konuştu:

"Güzel bir gruba denk geldik. Açılış maçını oynamak da çok güzel bir şey. İtalya ile oynuyoruz. Çok büyük bir ülke, turnuvalarda hep iyi olan bir takım. Ama açılış maçlarında her şey olabilir. Çünkü ilk maç ve turnuvanın heyecanı oluyor. Bu bizim için bir avantaj da olabilir. Diğer rakipler de baya iyi, her takıma saygı duymak gerek. Bakü'de oynanamız Türk halkı için çok güzel. Orası Türklerin ikinci evi gibi. Çok sayıda taraftarımız olacaktır, bu da bizi motive edebilir. Bu nedenle grubu çok pozitif görüyorum. Grup maçlarını da çok pozitif görüyorum. İnşallah bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum."

Kaan: "Çok dengeli bir grup"

Kaan Ayhan da A Grubu'nu şöyle değerlendirdi:

"Çok dengeli bir grup. Herkesin herkesi yenebileceği bir gruba denk geldiğimizi düşünüyorum. Tabii ki bizim amacımız sadece Avrupa Şampiyonası'na katılmak değil, finallere de yükselmek. Umarım açılış maçı iyi geçer. İnşallah eleme grubunda olduğu gibi şampiyonaya da büyük bir ülkeye karşı galibiyetle başlarız. Ondan sonra yolumuz açık olur diye düşünüyorum. Kim gelirse gelsin herkesi yenebilecek bir takıma sahibiz. Ondan sonra final maçlarını göreceğiz, tabii sonrası rakibe de bağlı. Bu grupta favori diye bir takım yok. İnşallah iyi bir turnuva geçiririz."

Kenan: "İtalya maçı taktik savaşı olabilir"

Kenan Karaman, "Eleme gruplarının en az gol yiyen takımlarından ikisi A Grubu'nda ilk maçta karşı karşıya gelecek. Türkiye 3, İtalya 4 gol yedi. Nasıl bir karşılaşma olur?" sorusuna, "Bu enteresan bir soru oldu. İtalya her zaman taktiğe çok önem veren bir ülke. Çok disiplinli bir oyun sergiliyorlar, her pozisyonda. Adamların gerçekten bir planı var. Şenol hoca da bunlara çok önem veren bir hoca. Taktik disiplin, hücumdaki oyuncuların defansa yardımı olsun, blok halinde savunma olsun, hocamız bunlara çok önem veriyor. İtalya maçı çok enteresan bir maç olur. Belki de taktik savaşı olabilir." cevabını verdi.

Aynı soruya yanıt veren Kaan Ayhan, milli takımın üç golü de duran toplardan yediğini belirtip akan oyunda gol yemediğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya her zaman defans anlamında zirvede olan ülkelerden biri. İtalya'nın defansı çok meşhurdur. İtalya'nın defansıyla aynı seviyede görülmemiz özellikle biz defans oyuncuları için çok büyük bir gurur. Avrupa Şampiyonası'nda bunun öneminin daha çok artacağını düşünüyorum. Orada en sağlam defansı yapan, az pozisyondan çok gol bulan takım başarılı oluyor. Defansımızı bu şekilde tutmak, belki daha az gol yemek, duran toplara daha fazla çalışıp oradan da gol yememek, hedeflerimizden biri olur diye düşünüyorum. Öbür taraftan ofansif oyuncularımızı da unutmamak gerek, onlar da çok önemli işlere imza attı ve Avrupa Şampiyonası'na katılmamıza büyük etken oldu."

Kenan: "İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz takımlardan birisi oluruz"

Milli takımdaki pozitif havanın takımı büyük hedeflere inandırdığının altını çizen Kenan, "Hayaller ve hedefler her zaman büyük olmalı. Belki bazen onlara ulaşamazsınız ama onlar sana doğru yolu gösterir. Bizim için önemli olan bu. Tabii ki gönül ister ki Türkiye, Avrupa şampiyonu olsun. Bu bir hayal ve hedeftir. Bu hayal insanı doğru yerlere götürebilir, doğru adımları attırabilir. Bu takıma çok inanıyorum. Böyle turnuvalarda sadece oyuncular değil, takım ruhu da çok önemli. Milli takım katıldığı turnuvalarda aslında hep sürpriz yapmayı başardı; 2016'yı saymazsak... İnşallah seneye de Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz takımlardan birisi oluruz. Buna gerçekten çok inanıyorum. Çünkü çok iyi bir hocamız var, çok iyi bir ekibimiz var. Şu an her şey pozitif gözüküyor." şeklinde konuştu.

Milli takımın savunmasında görev yapan Kaan Ayhan, Türkiye'nin mevcut kadrosuyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yarı final veya finale kadar yükselebilirsek çok büyük bir başarı olacağını düşünüyorum. Sadece futbolda bir şey var, maalesef bazen günlük veya bir kötü performansla istediğin yerlere ulaşamıyorsun. Bunu düşünmüyoruz ama beynimizin arka bölümünde de bunu unutmamak gerek. Her maç önemli, kazanabiliriz de kaybedebiliriz de. Takımımızın gücüne bakacak olursak büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu potansiyelin tamamını kendi tarafımıza çekip, büyük şeyler elde etmek istiyoruz. Bir hedef de belki ülkemize, milletimize o sevinci yaşattırmak olabilir diye düşünüyorum. Fransa maçlarıyla ülkede nasıl bir sevinç olduğunu, milletimizin bizimle nasıl sevindiğini gördük. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda başarılı oluruz ve aynı sevinci yine ülkemizde oluştururuz. En büyük hedef bu. Ondan sonra da artık nereye gidebilirsek..."

Kaan: "Wembley'i hiç düşünmedim. İlk olarak Roma'yı düşündüm"

Kaan Ayhan, EURO 2020'de yarı final ve final maçlarının Londra'daki tarihi Wembley Stadı'nda oynanacağının hatırlatılması üzerine, "Açıkçası daha Wembley'i hiç düşünmedim. İlk olarak Roma'yı düşündüm. Roma da çok önemli ve tarihi bir stat. Orada işimizin zor olacağını düşünüyorum. O yüzden şimdiye kadar düşüncelerimi Londra'ya yöneltemedim ama turnuvaya daha yarım sene var. Yaklaştıkça onu da inşallah düşünüp hayal ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaan gibi henüz Londra'yı düşünmediğini kaydeden Kenan da, "Öyle büyük statlara milli forma ile çıkmak tabii inanılmaz olur. Türkiye için çok büyük bir gurur ve onur olur. Kaan'ın dediği gibi, küçük adımlarla eleme grubunda bunu çok iyi başardık. Maçtan maça düşünerek, Avrupa Şampiyonası'na katılabildik. Turnuvada da bu mantaliteye sahip olmamız gerek diye düşünüyorum. Maçtan maça düşünmek ve maçları iyi geçirmek, bunun sonucunda yarı final ve final olursa biz futbolcular ve tüm ülkemiz için çok güzel bir an olur." diye konuştu.

Kenan: "Düsseldorf maçlarına artık daha çok Türk geliyor"

A Milli Takım ile EURO 2020'ye katılmayı başarmalarının ardından Türk vatandaşlarının kendilerine olan ilgisinin de arttığını dile getiren Kenan, şu sözleri kullandı:

"Almanya'da yaşayan Türk halkı ile ilgili daha çok konuşuyoruz, çünkü burada yaşıyoruz. Onlar da bizleri gördüklerinde çok seviniyorlar, çoğu şeyi bilmek istiyorlar. Düsseldorf maçlarına da artık daha çok Türk geliyor diyebilirim. Güzel bir şey, bunu başarmak bir futbolcu için çok güzel bir duygu. Ülkemizde bu sevinci yaşatmak, böyle bir kenetlenme olması gerçekten çok gurur verici. Türk halkı olarak bayağı duygusal olduğumuz için, halkımız da bunu oyunculara güzel yansıtıyor, bu da bizi çok motive ediyor. Bunu başarmak güzeldi, inşallah yalnızca Avrupa Şampiyonası'nda değil ilerleyen dönemde Dünya Kupası olsun, böyle ülke olarak, bütün olarak her turnuvaya katılırız."

Kaan: "İlk milli takıma geldiğimde Türk futboluna karşı bir soğukluk hissetmiştim"

A Milli Takım'ın ortaya koyduğu mücadele ve elde ettiği başarı ile halkın Türk Milli Takımı'nı yeniden sahiplendiğini ifade eden Kaan, şöyle konuştu:

"İlk milli takıma geldiğimde ve ilk maçlarımda Türk futboluna karşı bir soğukluk hissetmiştim. Çocukluğumdan beri hiç yaşamadığım bir duyguydu. Türk futboluna yine bir ısınma olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'deki halkımız hem de buradaki Türk arkadaşlarımız, bize karşı daha fazla ilgi gösterdiler. En büyük hedefimizin bütünleşmeyi sürdürmek olması gerek. Milletimizi, bizim tarafımızda görmek bizi de mutlu ediyor. Ondan sonra tabii ki skorlar ve şampiyonalarda ortaya koyacağımız performansla başarılı olmak isteriz."

Kaan, "A Milli Takım kampları eski yıllara oranla çok daha neşeli geçiyor. Oyuncuların yüzü gülüyor, çevrelerine pozitif bir hava veriyor. Bunu neye bağlıyorsun?" sorusunu, "Sadece takım ruhunu kastettik ama en az aynı önemde olan şey, iki ayağımızın yere basması olduğunu düşünüyorum. Şu anda takımda bunu görüyorum. Genç oyuncularımız, kardeşlerimiz, ağabeylerimiz var ama hepsi futbol hayatını oldukça profesyonel yaşamaya çalışıyorlar. Bu herhalde televizyonda da sizlerle görüştüğümüzde de yansıyor. O yüzden sadece yetenek değil, onun üstüne biraz da karakter de katmak gerek. Şu an bu, takımımızda fazlasıyla var. İnşallah yola bu şekilde devam ederiz." şeklinde yanıtladı.

Kenan da tam anlamıyla bir aile ortamı yakaladıklarını aktararak, "İnsan kendini gerçekten mutlu ve huzurlu hissediyor. Hocamız da her zaman biz bir aileyiz der. Giden, gelen olur hiç fark etmez, bu formayı taşıyan herkes bu ailenin bir parçasıdır. Bunu her zaman bize yansıttı ve bu duyguyu bize verdi. Bu duyguyu dışarıya da verdi. Bu da çok büyük bir faktör, sonunda Avrupa Şampiyonası'na katılmamızın buna da bağlı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kenan: "Türkiye'den Avrupa'ya gitmek ve başarılı olmak daha zor"

"Avrupa'daki Türk oyuncuların sayısının artması, milli takımın başarısında etkili oldu mu?" sorusuna Kenan Karaman şu yanıtı verdi:

"Olabilir evet. Çünkü Türkiye'de büyüyen oyuncuların, Avrupa'ya gelmesi büyük bir başarı. Türkiye'den Avrupa'ya gitmek ve başarılı olmak daha zor. Milli takımda o seviyede çok oyuncumuz var, Avrupa'da oynuyorlar. Avrupa'nın daha değişik sistemine uyum sağlıyor, bu da milli takıma yansıyor. Bence çok güzel bir şey, inşallah daha çok genç oyuncumuz Türkiye'den Avrupa'ya gelir. Fransa'da, İtalya'da Türk futbolcuları görmek bizim için de güzel bir duygu. Türkiye'yi temsil ediyorlar. Bunun milli takıma da olumlu yönden katkı sağladığını düşünüyorum."

"Bunu önemli bir faktör olarak görüyorum." ifadesini kullanan Kaan da, "İtalya, İngiltere, Almanya olsun bu ülkeleri futbolun merkezi olarak görüyorum. Burada bir futbolcunun kendini, taktik ve kişisel anlamda geliştirmesinin milli takıma da büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Sadece bugün, yarın için değil, arkalarından gelecek gençlere örnek olmaları açısından da önemli. İnşallah yetişecek genç oyuncular da şu andaki başarılı isimlerin yolundan gider." değerlendirmesinde bulundu.