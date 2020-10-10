Kenan Koçak: Türkiye'den teklif geldi ama inandığımız bir proje olmadı - Son Dakika

Kenan Koçak: Türkiye'den teklif geldi ama inandığımız bir proje olmadı

10.10.2020 11:29
Kenan Koçak: Türkiye'den teklif geldi ama inandığımız bir proje olmadı, System.String[]

"İlerleyen dönemlerde Türkiye'de çalışmak isterim""İlk 11'de forma giyen 4, 5 futbolcu transfer oldu""Tolgay'ı kadromuza katmak istedik""Barış Başdaş, adaptasyon süreci yaşıyor""Hedefler doğrultusunda en iyisini yaparak bir yerlere gelmek istiyoruz"Olgucan KALKAN / İSTANBUL,- Geçtiğimiz...

"İlerleyen dönemlerde Türkiye'de çalışmak isterim"

"İlk 11'de forma giyen 4, 5 futbolcu transfer oldu"

"Tolgay'ı kadromuza katmak istedik""Barış Başdaş, adaptasyon süreci yaşıyor""Hedefler doğrultusunda en iyisini yaparak bir yerlere gelmek istiyoruz"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,-

Geçtiğimiz sezon Hannover 96'yı 16'ncı sırada alarak ligi 6'ncı sırada tamamlayan, Türkiye ve Almanya'da adından söz ettiren Türk teknik direktör Kenan Koçak, birçok konu hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Geçen sezonun ikinci yarısında yakalanan başarılı performansı bu sezon da devam ettiren Hannover 96, ligde oynadığı 3 maçın 2'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde 1 de mağlubiyet alan Kenan Koçak ve ekibi, Almanya Kupası'nda turu geçmeyi başardı.Geçen sezon gösterdikleri başarılı performansın ardından doğrudan 11'de oynayan 4-5 oyuncunun farklı liglere transfer olduğunu dile getiren Kenan Koçak, "Geçen yıl takımı 16'ncı sırada aldık. Sonrasında ligi 6'ncı sırada tamamladık. Geçen sezonun ikinci yarısında en çok puan toplayan takım olduk. Kadroda doğrudan 11'de forma giyen, takımın önemli 4-5 ismi transfer oldu. Stoperimiz Waldemar Anton, Bundesliga'ya Stuttgart'a transfer oldu. Hannson; Fortuna Sittard'a, Soto; İngiltere Championship'e gitti. 11 tane de yeni transfer yaptık. Yılmadık, çalıştık. İnşallah bir an evvel gerçek performansımıza kavuşacağız" diye konuştu."BARIŞ BAŞDAŞ, ADAPTASYON SÜRECİ YAŞIYOR"Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen Patrick Twumasi ile Karagümrük forması giyen Barış Başdaş'ı kadrolarına kattıklarını hatırlatan Koçak, Twumasi'nin biraz maç eksiği var. Yine Türkiye'den transfer ettiğimiz Barış Başdaş da adaptasyon süreci yaşıyor. Bundesliga 2 zor, yüksek mücadele gerektiren bir lig. İkisi de iyi çalışıyor. Ben oldukça memnunum" ifadelerini kullandı."TOLGAY'I KADROMUZA KATMAK İSTEDİK"Transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan'ı kadrolarına katmak istediklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Tolgay beğendiğim bir futbolcu. Kendisiyle görüşüyorum. Teknik direktör olarak listeyi yönetime sunarım, mali konulardaki dengeler yönetime ait. Tolgay'ı da kadromuza katmak istedik. Sonuçta Tolgay değerli bir futbolcu. Bizim de bütçemiz belli. Bütçe konusundaki engeller nedeniyle kadromuza katamadık. Tolgay da Serie A'ya transfer olarak kalitesini gösterdi" şeklinde konuştu. "HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA EN İYİSİNİ YAPARAK BİR YERLERE GELMEK İSTİYORUZ"En iyi şekilde çalışarak, ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerinin altını çizen Koçak, şöyle devam etti: "Hedeflerim tabii ki var. Ancak seneye bunu yapacağım dersem bugünü kaçırabilirim. En iyisini yapmaya çalışacağız. 100'ün üstünde Bundesliga maçım var. Hedefler doğrultusunda takım olarak da en iyi şekilde çalışıp, en iyisini yaparak bir yerlere gelmek istiyoruz. Ben uzun vadeli hedeflerle çalışmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Günü takip etmek, güncel yollardan gitmeyi bilmek lazım. Kişisel olarak da en iyisini yapmaya çalışıyorum.""TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELDİ AMA İNANDIĞIMIZ BİR PROJE OLMADI"Geçen sezon gösterdiği performansın ardından Türkiye'den de teklifler aldığını belirten Kenan Koçak, "Geçen sezonun ardından çok teklif geldi. Ama şimdi medyada şuradan teklif aldım, şöyle teklif geldi demek yanlış olur. Bunu söylersem hem takıma hem de şu anda görev alan teknik direktöre saygısızlık yapmış olurum. Teklifler geldi, oturduk, değerlendirdik. Ancak inandığımız bir proje olmadı. Kulübümle de 3 yıllık sözleşmem var. Onlar da izin vermedi. Şu anda kendimi Bundesliga'ya verdim" diye konuştu. "İLERLEYEN DÖNEMLERDE TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK İSTERİM"İlerleyen yıllarda Türkiye'de görev almayı istediğini de ifade eden Koçak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tabii ki gönül kendi insanınla çalışmak, ülke futboluna destekte bulunmak ister. Bizler profesyonel insanlarız. Zaman neyi gösterir bilmem ama ilerleyen dönemlerde Türkiye'de çalışmak isterim."


Kenan Koçak: Türkiye'den teklif geldi ama inandığımız bir proje olmadı
Kenan Koçak: Türkiye'den teklif geldi ama inandığımız bir proje olmadı

Barış Başdaş, Transfer, Türkiye, Koçak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kenan Koçak: Türkiye'den teklif geldi ama inandığımız bir proje olmadı - Son Dakika Spor

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