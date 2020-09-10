Kenan Nuhut'tan öldürülen güreşçinin ailesine ziyaret

CHP Spor Kurulu Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, geçtiğimiz günlerde elim bir saldırı sonucu hayatını kaybeden milli güreşçi Başpehlivan Hakkı Aygün'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile birlikte yaslı aileyi ziyaret eden Kenan Nuhut, silah ile vurularak öldürülen Hakkı Aygün'ün yaslı annesine fail ve faillerin gereken cezayı alması için tüm girişimlerde bulunacaklarını iletti. Acılı ailenin, "Evladımızın katledilmesi sonrası asıl azmettirenler elini kolunu sallayarak geziyor. Oğlumuz 25 yaşındaydı, güreş sporu yapıyordu, 25 yılda ne emeklerle büyüttük" isyanını dinleyen Kenan Nuhut ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç aileye gereken tüm desteğin verileceğini de ifade ettiler.

Uzun yıllar Halter Federasyonu Başkanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcılığı yapan Kenan Nuhut, tüm spor dünyasının bu ölümden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Taziye ziyareti, pandemi kuralları çerçevesinde açık alanda gerçekleşti. - ANTALYA