Kenan Özer ikinci kez baba oldu - Son Dakika
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Kenan Özer ikinci kez baba oldu

7 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncularından Kenan Özer ikinci kez baba olma sevinci yaşadı.

Kenan Özer ikinci kez baba oldu, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncularından Kenan Özer ikinci kez baba olma sevinci yaşadı.


Gaziantep FK'da ligin ilk yarısının son haftalarında yükselen performansı ile dikkat çeken futbolculardan biri olan Kenan Özer, ikinci kez baba oldu. Hande ve Kenan Özer çiftinin Çağan Fikret adındaki erkek çocuğu dünyaya geldi.


Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Takımımızın başarılı futbolcularından Kenan Özer'in ikinci kez baba olduğunu öğreniyoruz. Kenan- Hande Özer çiftini tebrik eder, ailemizin en küçük üyesi Çağan Fikret'e sağlıklı ve mutlu uzun ömürler dileriz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kenan Özer, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:52 Kaynak: İHA
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