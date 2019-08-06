Son Dakika Haberleri: Kenan Sipahi, Real Betis'e transfer oldu
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Kenan Sipahi, Real Betis'e transfer oldu

1 saat önce

İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Real Betis, milli basketbolcu Kenan Sipahi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kenan Sipahi, Real Betis'e transfer oldu, System.String[]
İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Real Betis, milli basketbolcu Kenan Sipahi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezonu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta'da tamamlayan oyun kurucu Kenan Sipahi, gelecek 2 yıl boyunca Real Betis forması giyecek. 2013 yılında Letonya'da düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile şampiyonluk yaşayan ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen 24 yaşındaki Sipahi, kariyerinde ilk defa Türkiye dışında forma giyecek.
Kenan Sipahi geçen yıl Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 27 karşılaşmada 6.4 sayı, 3.3 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları ile mücadele etti. Sipahi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 4.5 sayı ve 2.8 asist ortalaması yakaladı.


Kenan Sipahi, Real Betis, basketbol, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:47 Kaynak: DHA
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