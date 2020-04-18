Kenan Sipahi: "Ülkemde olmak isterim ama..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Kenan Sipahi: 'Ülkemde olmak isterim ama...' - Son Dakika Spor

Kenan Sipahi: "Ülkemde olmak isterim ama..."

6 saat önce

Milli basketbolcu Kenan Sipahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle İspanya'da sokağa çıkma yasağının olduğunu hatırlatarak, "Burada ilk başlarda sıkıntı oldu.

Kenan Sipahi:

Milli basketbolcu Kenan Sipahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle İspanya'da sokağa çıkma yasağının olduğunu hatırlatarak, "Burada ilk başlarda sıkıntı oldu. Artık alıştık." dedi.


Mart ayının ortasından beri sokağa çıkma yasağının sürdüğünü belirten 24 yaşındaki basketbolcu, "O günden beri sadece marketler ve eczaneler açık. Bir de benzin istasyonları açık. Katiyen dışarı çıkamıyorsunuz. Her yerde polis var. Neredeyse evin yakınında polis var. Markete gittiğinde alışveriş yapıp yapmadığına bakıyorlar. Artık bir ayı geçti, ne zaman duracak bilmiyoruz. Ölümler burada azaldı gibi duruyor, yine de ülkemize göre daha fazla." diye konuştu.


Takımdaki yabancı oyuncuların ABD ağırlıklı olduğunu kaydeden genç oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Onlar kapılar kapanmadan ABD'ye gitmek istiyorlardı. Panik halindeydiler. Kulübümüz bizimle yakından ilgilendi. Devamlı irtibat halindeydik. O sayede sakinleştik ve evde antrenmanlar yapmaya başladık. Yeni uygulamalarla toplantı da yapabiliyoruz. Bir aradaymışız gibi birbirimizle bağlantı kurabiliyoruz. İletişimi kesmemeye çalışıyoruz."


- "4-5 günlüğüne gelmek istedim"


Sokağa çıkma yasağının açıklanmasından birkaç gün sonra Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünü vurgulayan milli basketbolcu, "4-5 günlüğüne gelmek istedim. Maçlar ertelenmişti, antrenman olmayacağını söylemişlerdi. Gelmek için biletimi almıştım ama gelemedim. Türkiye bu sefer İspanya ile kapıları kapatmıştı ama kulübün isteği doğrultusunda burada kalmam gerekiyordu. Hayırlısı oldu. Ülkemde olmak isterim ama kulübün isteği burada bulunmam." şeklinde konuştu.


İspanya'da herhangi bir kaygı yaşamadığını anlatan Kenan, "Güzel bir yerdeyim. Karantina açıklanmadan önce nişanlım yanıma geldi. Annemin, babamın yanında bulunamamak beni üzüyor, onların yanında olmak isterdim ama baktığımızda gençlerden daha çok bulaşıyor. Bir nevi uzak durmamız hayırlı oldu. Ailem de burada kalmamı istedi. 'Kulübün ne diyorsa onu yap' dediler. Nişanlımın gelmesine mutlu oldular. Onlar da buraya gelip görmüştü. Çok zaman geçirdiler. Gözleri arkada değil, rahatlar." değerlendirmesinde bulundu.


- "Antrenmanlar yapıyoruz"


Sokağa çıkma yasağının açıklanmasıyla ilk 4-5 günü dinlenerek geçirdiklerini belirten Kenan, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Sonrasında kulüp bütün sporcuların evine bisiklet gönderdi. Bu şekilde antrenmanlar yapıyoruz. Vücudumuzu bir şekilde aktif halde tutmaya çalışıyoruz. Oyun oynuyorum, dizi izliyorum. Daha önce kitap okuyordum, şimdi alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum. Küçük ev işlerini yapıyorum. Bir şekilde geçiyor."


- "Takımların yüzde 80'ini oynamak istiyor"


İspanya'da bu sezon basketbol maçlarının oynanıp oynanmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Kenan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarını'nın ertelenmesinin ardından futbolda olduğu gibi basketbolda da maçların bir şekilde tamamlanmasının düşünüldüğünü dile getirdi.


İspanya'da futbol maçlarının yaz aylarında oynanması yönünde bir düşüncenin oluşmasının ardından basketbol yetkililerinin de harekete geçtiğine dikkati çeken Kenan, şunları söyledi:


"Burada ligi haziran sonu, temmuz ortası veya sonuna kadar maçları oynatabileceklerini düşünüyorlar. Belki bir şehirde toplanıp kalan maçları oynatmak istiyorlar. Tabii bunlar varsayım. Ne olacağını kimse bilmiyor. Bu ayın 20'sinde ACB'nin (İspanya Basketbol Ligi) toplantısı var. Orada karar açıklanacağını düşünüyorum. Takımların yüzde 80'i oynamak istiyor. Büyük gelirleri var ve maddi kayıp yaşamak istemiyorlar. Oyuncu birliği de bize oynayıp oynamak istemediğimizi soruyor. Ayın 20'sinden sonra bazı şeyleri netleşeceğini düşünüyorum."


Takımdaki oyuncuların maçları oynamak isteyip istemediği konusuna değinen Kenan Sipahi, "ABD'li oyuncular başta korku yaşadı. ABD'deki durum daha kötüye gidince burada kalmanın doğru olduğunu düşündüler. Oyuncularla konuştuğum kadarıyla bazıları oynamak istiyor, bazıları oynamak istemiyor. Ama en az bir ay daha burada olacağımızı düşünüyorum. Uluslararası yolculuk kısa zamanda olmayacaktır." şeklinde görüş belirtti.


- "Gelecek sezon geçiş dönemi olacaktır"


Milli basketbolcu, salgının maddi anlamda herkesi etkileyeceğine dikkati çekerak, "Avrupa Ligi, Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarzı müsabakaların daha da sekteye uğrayacağını düşünüyorum. Ülkeler arası yolculuklara kolay izin verilmeyecektir. Kısa zamanda takımların hem maddi hem manevi etkileneceklerini düşünüyorum. İnsanlar eskisi gibi maçlara gelmek istemeyeceklerdir. Gelecek sezon geçiş dönemi olacaktır." ifadelerini kullandı.


Bir sporcu olarak tüm aktivitelerin durmasıyla sıkıntı yaşadığını vurgulayan Kenan, "Uyku problemi yaşayabiliyorsunuz. Geç uyuma veya daha az uyuma gibi durumlar olabiliyor. Çok fazla enerji sarf etmiyorsunuz, alıştığınız tempoda değilsiniz. Beslenmeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Geç saatlere kalmamak, yemeği çok abartmamak için kendi içinizde savaş haline gidiyorsunuz. Belki hepimiz için farklı tecrübe oluyor. Bu saatten sonra olaylara daha farklı bakmamız, tecrübelenmemiz gerekiyor. Temennimiz en kısa sürede bunun bitmesi. Çok uzun sürdü." diye konuştu.


Salgın ve sokağa çıkma yasağının ardından evde kalanlara tavsiyelerde bulunan Kenan, "Birincisi spor yapmak. Herkesin evinde internet oluyor. Hareket ettiğiniz zaman, spor yaptığınız zaman psikolojik olarak daha iyi hissediyorsunuz. Yediğiniz yemekten zevk alıyorsunuz. Bir diğer tavsiyem farklı hobiler edinmeleri olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli Basketbolcu, Kenan Sipahi, Basketbolcu, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:23 

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