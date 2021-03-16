Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor

16.03.2021 17:02
Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor, System.String[]

Dünya SüperSport Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun henüz 2 yaşına yaklaşan oğlu Zayn, babası gibi motosiklet kullanarak şampiyonu olma yolunda ilerliyor.

Dünya SüperSport Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun henüz 2 yaşına yaklaşan oğlu Zayn, babası gibi motosiklet kullanarak şampiyonu olma yolunda ilerliyor. Kenan Sofuoğlu, "Oğlum 1 yıla yakındır motor kullanıyor. Eğer varsa o yeteneği ben de elimden geldiği kadarıyla eğitip yetiştirip onu dünyada Formula-1'e yetiştirmek isterim" dedi.

Dünya SüperSport Motosiklet Şampiyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Motosiklet Milli Takım Kaptanı Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullanırken görüldüğü vidyoyu paylaşarak, "Henüz 2 yaşında değil" notunu ekledi. Görüntü sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenirken, ünlü sporcu Kenan Sofuoğlu da Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Yarış Pisti'nde çocuklarına eğitim vermeye devam ediyor. 4 yaşındaki oğlu Mahir ve henüz 2 yaşına basmayan oğlu Zayn Sofuoğlu, babalarının yanında, güvenli bir ortamda motor sporları eğitimleri alıyor.

"AMACIM ONLARIN BURADA EĞLENMELERİ VE İYİ BİR EĞİTİM ALMALARI"Oğulları Mahir ve Zayn'ın yarış pistinde eğlenerek iyi bir eğitim almalarını amaçladığını söyleyen şampiyon sporcu Kenan Sofuoğlu, "Çocuklarımı annesinin kucağından getirip motor kullandırmadık. Zayn, 1 yaşından itibaren benimle sürekli bu piste geliyor. Bu pistte 10 yıldan fazla süredir milli sporcuları yetiştiriyoruz. Özellikle burada yetişen sporcular, dünyanın en başarılı sporcuları halindeler. Zayn da benimle sürekli geliyor ve büyük ağabeylerinin motor kullandığını görünce o da kullanmak istiyor. Öncelerinde bisikletini kullanıyordu. Daha sonra da beraber motor kullanmaya başladık. Orada gaz kontrolünün çok iyi olduğunu görünce motoru tek başına kullandırmaya başladım. Yaklaşık 6-7 aydır da motosikleti kendi başına kullanabilir hale geldi. 50 cc motor ve akülü motorlar kullanıyor. Henüz go-kart kullanmaya boyu yetmiyor. Ona özel bir go-kart yaptık. 3 aydır da çok iyi Go-kart kullanmaya başladı. Amacım onların burada eğlenmesi ve iyi bir eğitim alması. İnşallah ileride de ülkemizi temsil eden sporcular hale gelirler" dedi."GÜVENLİKLİ BİR ALANDA KULLANIYORLAR"Çocukların güvenlikli bir alanda motor kullandıklarını ifade eden Sofuoğlu, "Motoru kullanırken oğluma bir şey olmasından korkuyorum. Tabii ki de ve tedbirimizi alıyoruz. Burası yarış pisti ve trafiğe açık alan değil. Çarpabilecekleri, yaralanabilecekleri bir yer yok. En fazla lastikler var. Çocuklar lastiklere çarpabiliyor. Burası güvenlik önlemleri alınan bir yer olduğu için, burada yaşanan kazalarda kolay kolay bir şey olmaz. Zayn ve diğer çocuklar motosiklet ve go-kartla ufak kazalar yapabiliyorlar. Ben bu işin içerisinde büyüdüm ve bu işin içerisinde kazalar var. Siz güvenlik önlemlerini aldığınızda bunu minumuma düşürüyorsunuz. Aman kaza yapar, bir şey olur tedirginliği içimde yok" şeklinde konuştu."FORMULA-1'E YETİŞTİRMEK İSTERİM"

Motor sporları eğitimleri konusunda bilgisi olmayan insanların eleştiriler yönelttiğini söyleyen Sofuoğlu, "İnsanlar bunu eleştirebiliyor. Bilmedikleri konular hakkında konuşuyorlar. Motosikleti bilmiyorlar. Hayatlarında motosiklet koltuğuna oturmamışlar. Yarış pisti nedir? Bunun eğitimi nedir? Hiç bir şey bilmedikleri konularda konuşuyorlar. Buradaki eğitimleri bilselerdi. Zayn'ın 1 yıla yakındır eğitildiğini, motosikleti şans eseri kullanmadığını ve bilinçli sürdüğünü canlı gözlerle görselerdi, çok daha iyi anlayabilirlerdi. Bilmedikleri konularda boş konuşmuşlar. Çocuğumun sporcu olasını isterim. Zayn 2 yaşında böyle motor kullanıyor diye, çok yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Yeteneği varsa ileride görürüz. Ben iyi eğitildiğini düşünüyorum. Benim görüşüm, onu annesiyle evde bırakıp eline telefon verip susturmaktansa, yanıma alıp, hevesi varsa benimle motor kullanması, go-kart kullanması. Her geldiğimde motor kullandırıyorum, antrenman yaptırıyorum. Kendisi de çok eğleniyor. İleriye yönelik, benim yetiştirdiğim motosiklet yarışçıları var. Avrupa'da başarılı işler yapıyorlar. Gönlümden geçen şey, bir Formula-1 yarışçısı yetiştirebilmek. Eğer varsa o yeteneği, ben de elimden geldiği kadarıyla eğitip, yetiştirip onu dünyada Formula-1'e yetiştirmek isterim. Bunları konuşmak için şu anda çok erken. Şu anda kendisi çok eğleniyor. Motor kullanmaktan, araba kullanmaktan keyif alıyor. Yeteneğinin ne kadar olduğunu zaman bize gösterecek" ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor
Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor
Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor
Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor
Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor
Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor
Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor
Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor
Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor

Kenan Sofuoğlu, Motosiklet, Formula 1, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kuyumcular bile satın alıyor! Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın' satışları patladı Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası Zehir tacirleri, narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüş Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor
FIFA, Josef de Souza'yı haklı buldu! Al-Ahli, Brezilyalı futbolcuya tazminat ödeyecek FIFA, Josef de Souza'yı haklı buldu! Al-Ahli, Brezilyalı futbolcuya tazminat ödeyecek         
17:32
Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi         
17:19
Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz         
17:12
Bebeğini çöpe atıp ölüme sebep olan anne 23 yıl sonra yakalandı! Kadını DNA'sı ele verdi Bebeğini çöpe atıp ölüme sebep olan anne 23 yıl sonra yakalandı! Kadını DNA'sı ele verdi         
17:00
Reytinglerde çakılan Şarkılar Seni Söyler programının final yapacağı iddia edildi Reytinglerde çakılan Şarkılar Seni Söyler programının final yapacağı iddia edildi         
16:50
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu         
15:10
Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı         
14:33
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi         
14:19
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor 19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor         
13:58
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 17:40:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei