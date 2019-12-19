Kenan Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kenan Sofuoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kenan Sofuoğlu, AA'nın

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Sofuoğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.

Kenan Sofuoğlu, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafı, sporda ise Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" başlıklı fotoğrafa oy kullandı.

Sofuoğlu, AA muhabir ve foto muhabirlerinin her yıl birbirinden güzel fotoğraflar çektiğini anımsattı.

Sofuoğlu, "Bütün arkadaşların emeğine sağlık. Fotoğrafları seçmekte zorlandım. Sporda, bir motosikletçi olarak tercihim motokros oldu. Çünkü Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. 2019 yılının en prestijli spor organizasyonu oldu." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu, Milletvekili, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Acı gerçeğin ardından Türk futbolunun kurtuluş reçetesini duyurdu
AK Parti'nin "Türkiye'de en beğenilen siyasetçi" anketinin sonuçları belli oldu TBMM'de AK Parti ile HDP'li vekiller arasında 'işgalci' tartışması yaşandı AK Partili Başkan'ın "İmam hatip" ve "Trabzon" çıkışına kendi partisinden tepki geldi: Kabul etmiyoruz

Son Dakika Haberleri
22:30 Niğde bakanlıktan patates tüketimine teşvik - Son Dakika
22:30 Aydın kıbrıs barış harekatı gazilerine düzenlenen törenle madalyaları verildi - Son Dakika
22:29 Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması - Son Dakika
22:28 Lübnan'da Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi protesto edildi - Son Dakika
22:26 Anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 22:33:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenan Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]