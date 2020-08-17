Kenan Sofuoğlu, Cumayeri'nde inşası süren pistte incelemede bulundu - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu, Cumayeri'nde inşası süren pistte incelemede bulundu

Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde inşası devam eden pistte incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde inşası devam eden pistte incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Sofuoğlu, ismini taşıyan yarış pistini Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile birlikte gezdi.

Gazetecilere açıklama yapan Sofuoğlu, pistin halka hizmet eden bir tesis olmasını amaçladıklarını söyledi.

Bölgede büyük bir yatırımın olduğunu belirten Sofuoğlu, "Burada yaklaşık 2,5 senelik bir çalışmanın ürünü var. İşin büyük kısmını bitirdik. Artık neredeyse 'Asfaltını dökelim ve pistimizi açalım.' diyebileceğimiz bir yatırım var. Başkanımızın sahip çıkması çok önemliydi. Başkanım da sahip çıktıktan sonra inşallah biz de gereğini yapacağız. Konuyu Tarım Bakanı'mıza taşıdık ve durumu anlattık. Projeden çok memnun kaldı ve 'Ben de bu konuda gönüllüyüm, destek olacağım.' dedi." diye konuştu.

Sofuoğlu, pistle ilgili evrakların Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarıldığını dile getirerek, "Bakanlığımızın 'Burası bir spor tesisidir.' demesini bekliyoruz. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birçok projemize destek olduğu gibi bu projemize de destek olacaktır diye umut ediyorum. Türkiye'de ihtiyaç duyulan motor sporu tesisi gerçek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Herkese açık bir tesis olacağına dikkati çeken Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada drift yapmak, yarış yapmak isteyenler yapsınlar. Her şeyin kontrol altında tutulduğu şekilde yapılsın. Çok görüyoruz, motorcular ve otomobil sürenler hem kendi ölümlerine hem de başkalarının hayatını kaybetmesine sebep olabiliyorlar. O yüzden biz burayı bitireceğiz. Hem halkın hem de federasyonların daha rahat kullanabileceği tesis yapacağız. Motor sporlarında ve otomobil sporlarında Türkiye'yi temsil eden isimler var. En büyük sıkıntıları, antrenman yapacakları tesisleri yok. Biz burayı bitirdiğimizde gelecekler ve burada turnuvalarına hazırlanacaklar."

Pistin sporculuk döneminden gelen bir hayal olduğunu anlatan Sofuoğlu, "Buranın eksikliğini sporcu olduğum zamanlarda hep yaşadım. Tamamlandığında, inanıyorum ki önümüzdeki 50 yıl Türk motor sporlarına ve sporcusuna hizmet edecek bir tesis olacak. İşletmesi kalıyor sadece. İşletildiği zaman buradaki bölge belediyesine de katkı sağlayacaktır. Bölgeye de çok faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Koloğlu: "Dünya sporuna hep birlikte bir tesis kazandıracağız"

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, bölgenin daha önce mesire alanı olarak kullanıldığını aktardı.

Alanın yarış sporlarına uygun hale getirilmesi için, evrakların tamamlanmasının ardından büyük oranda altyapı çalışmalarının yapıldığını belirten Koloğlu, "Pistin Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsisiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Üç bin 500 metre uzunluğunda, hem motor hem de otomobil sporlarının yapılabildiği bir pist olacak. Düzce'ye, Türkiye'ye hatta dünya sporuna hep birlikte bir tesis kazandıracağız." şeklinde konuştu.

Kenan Sofuoğlu, Cumayeri'nde inşası süren pistte incelemede bulundu

Kenan Sofuoğlu, Cumayeri, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 22:58

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenan Sofuoğlu, Cumayeri'nde inşası süren pistte incelemede bulundu - Son Dakika
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