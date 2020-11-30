Kenan Sofuoğlu fliteboard yaparken suya düştüğü videoyu paylaştı - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu fliteboard yaparken suya düştüğü videoyu paylaştı
30.11.2020 11:53
AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, fliteboard yaparken suya düştüğü anları sosyal medya hesabında paylaştı.
AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, fliteboard yaparken suya düştüğü anları sosyal medya hesabında paylaştı.
AK Parti Sakarya Milletvekili, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası'nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden motorlu sörf tahtası (fliteboard) yaparken düştüğü videoyu paylaştı. Görüntülerde, bir süre suyun üzerinde gittiği görülen Sofuoğlu'nun aniden dengesini kaybederek suya düştüğü anlar yer aldı.
(Burak Can Tokyürek/İHA)
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