Kenan Sofuoğlu hakkındaki iddialara sosyal medyadan cevap verdi - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu hakkındaki iddialara sosyal medyadan cevap verdi

29.01.2021 11:47
Kenan Sofuoğlu hakkındaki iddialara sosyal medyadan cevap verdi, System.String[]

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, kiracısını icraya verip darp ettirdiği iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, kiracısını icraya verip darp ettirdiği iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. "1 yıldır kira almadığımız kafeler var. 15 bin TL için bunu yapacağımıza inanılması mümkün müdür?" diyen Sofuoğlu, başka bir kiracısının hakkındaki yorumunu paylaştı.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, ulusal basında birçok gazete ve internet sitesinde yer alan 'Kiracısını darp ettirdi ve icraya verdi' haberlerine cevap verdi. Sosyal medyada açıklama yapan Sofuoğlu, yaklaşık 50 kiracısı olduğunu ve pandemi sürecinde 1 yıldır kira almadığı kafelerin bulunduğunu belirterek, "15 bin lira için böyle bir şey yapacağımıza inanılması mümkün müdür?" dedi. Ayrıca başka bir kiracısının hakkında yaptığı yorumu takipçileriyle paylaşan Sofuoğlu, "Çok kısa ve öz bir açıklama yapacağım. Hakkımda kendini dövdürdüğüm ve haciz ettirdiğimi iddia eden şahsı tanımıyorum. Tek bildiğim 60 yaş üstü annemin yaklaşık 1 buçuk yıl önce üzerine yürüyüp hakaretler ettiği ve sabıkalı bir kadın olduğu. Bu olay sonrası avukatımız konuyu yargıya taşımış ve yargıdan çıkan karar uygulanmış. 50 civarında kiracımız var, bugüne kadar hiç kimse ile para için mahkemelik olmadık. 1 yıldır bir kuruş talep etmediğimiz kafe ve restoranlar varken, sadece 15 bin TL için bunları yapacağımıza inanılması mümkün müdür? Size sadece bir kiracımızın hakkımızda yazdığı yorumu paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Kiracısı ise Milletvekili Sofuoğlu hakkında yaptığı yorumda salgın sürecinde kiracılarından para almadığını, zor durumda olan kiracılarına zam dahi yapmadığını belirtti. İsmini belirtmeyen kiracının yorumunda, "Kendisinin Serdivan'daki binasında 5 yıldır kiracısıyım. Pandemi sürecinde kiracılarından kira almamıştır. Gizli açık yaptığı birçok yardımdan da bizzat haberdarım. Öyle ki kiralara zam yapmadan evvel işlerimizin durumunu sorar, eğer yavaş ise bu zamdan vazgeçer. Konulara hakim olmadan tek taraflı bir noktaya yığılmak haksızlık olur" sözlerine yer verildi.

Yapılan bu paylaşımlar kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

-İHA-

Kenan Sofuoğlu, Milletvekili, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kenan Sofuoğlu hakkındaki iddialara sosyal medyadan cevap verdi - Son Dakika


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