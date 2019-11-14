Kenan Sofuoğlu, karadaki hız tutkusunu flyboardla göle taşıdı

Aktif sporculuk kariyerini yaklaşık 1,5 yıl önce sonlandıran AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Sofuoğlu, Sapanca Gölü'nde flyboard yaparak adrenalin tutkusunu sürdürüyor.

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça karting, off-road ve motokros yapan Sofuoğlu, şimdilerde elektrikli motor gücü sayesinde suyun üzerinde giderek kullanıcısına adeta "uçan halı" hissi yaşatan flyboard sporuna merak saldı.

Yarışları bıraksa da tutkusu hiç dinmeyen Sofuoğlu, boş zamanlarında Sapanca Gölü'nde antrenman yaparak flyboard sporunu öğrenmeye çalışıyor.

Sofuoğlu: "Adeta uçan halıda gidiyorsunuz"

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motor sporlarını bıraktığını ancak hız ve adrenalin tutkusunun hala devam ettiğini söyledi.

Uzun zamandır beklediği flyboardla Sapanca Gölü'nün güzelliklerinden faydalandığını dile getiren Sofuoğlu, "Burada Gençlik ve Spor Bakanlığına ait çok güzel bir kano parkurumuz var. Evime de birkaç kilometre uzaklıkta olduğu için sabahları erkenden gelip flyboard yapıyorum. Biraz farklı bir spor esasında. Türkiye'de daha önce birilerinin denediğini de zannetmiyorum. Görenler ilgiyle bakıyor, ne yaptığıma şaşırıyorlar. Çünkü elektrik motorlu ve altta pervanesi var. Elektrik motoru gücüyle suyun üstüne kaldırıyor ve adeta uçan halıda gidiyorsunuz." diye konuştu.

Sofuoğlu, flyboardun kolay bir spor olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zaman zaman düşüyorum ancak çok zevk alıyorum. Motor sporlarını bıraktım ama o tutkuları bir anda bırakmak mümkün değildi. Bir yandan görevimi sürdürüp, kalan vakitlerde de içimdeki adrenalin tutkusunu yaşayabileceğim spor dallarına merak saldım. Ayrıca karting, dağda araç kullanma ve motokros gibi sporları arada yapıyorum. Artık tek yapmadığım şey yarışmak. Şu an farklı bir görevim var. Hafta içi Ankara'da olmam gerektiğinden, bulduğum fırsatlarda sevdiğim tutkuları yaşamaya çalışıyorum."

"Hobi olarak bakıyorum"

Düşme konusunda tecrübeli olduğu için flyboard kullanmanın zor gelmediğini anlatan Sofuoğlu, "Özellikle flyboardun üreticileri bana ulaştı. İlk günde kullanıma onlar da hayretle baktı, çok da memnun oldular. Türkiye'de böyle bir sporun belki de başlangıcı olabileceğini düşünüyorlar. İnşallah faydamız olur. Su sporlarında da değişik branşlar var. Burada gençler her gün kanoyla milli takıma hazırlanıyor. Yaptığım biraz daha hızlı ve tehlikesi olan bir şey ama tabii motor sporlarından gelmemin etkisi var. Biraz daha tehlikeli sporları seçmek hoşuma gidiyor." şeklinde konuştu.

Kenan Sofuoğlu, flyboardun zevkli bir spor olduğunu belirterek, "Motor sporları severek yaptığım işimdi. O yüzden ben buna hobi olarak bakıyorum. Güzel bir hobi. Kondisyonumu yerinde tutması, fiziğimin fit kalması ve sağlık açısından çok güzel bir spor dalı. İnsanlar sevdiği sporu uzun süre yaparlar. Bugünlerde bunu çok seviyorum, sürekli de yapmaya çalışıyorum. Sosyal medyada bunu paylaştıktan sonra çok beğeni geldi, insanlar çok ilgili. Henüz öğreniyorum, birkaç ay sonra çok iyi kullanabileceğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.