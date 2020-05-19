Kenan Sofuoğlu 'Köklerine döndü' - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu 'Köklerine döndü'

Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü'nün de katıldığı basın toplantısında konuşan Sofuoğlu "Hayatım boyunca önüme birçok engel çıktı.

Kenan Sofuoğlu 'Köklerine döndü', System.String[]

Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü'nün de katıldığı basın toplantısında konuşan Sofuoğlu "Hayatım boyunca önüme birçok engel çıktı. Bunları motosiklet tutkum sayesinde aştım. Yarışmak benim hayatım oldu. Ülkeme 5 Dünya Şampiyonluğu getirmeyi başardım. ve Red Bull Media House'un çektiği bu belgesel sayesinde benim için çok özel anları, unutmak istemediğim sevdiklerimi ve genç bir sporcuyken kurduğum hayalleri nasıl tutkuyla gerçekleştirdiğimi hatırlamak, ileride çocuklarımın da bunları izleyebilecek olması beni çok duygulandırıyor. Gençlere asla pes etmemeleri ve hayallerinin peşinden gitmelerini öğütlemek istiyorum" dedi. Red Bull Media House prodüksiyonu belgesel, 19 Mayıs tarihinde Red Bull TV'de yayınlanacak. Türkiye'nin motor sporlarındaki ilk ve tek dünya şampiyonu sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun hayatı belgesel oldu. Efsane Red Bull sporcusu Sofuoğlu'nun yaşadığı tüm sıkıntıları, tüm mücadelesi ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıkların anlatımlarıyla aktaran Red Bull Media House yapımı Köklere Dönüş isimli belgeseli 19 Mayıs tarihinde Red Bull TV'de yayınlanacak.


Geçmişe dönüp baktığında başardığı şeylerin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kenan Sofuoğlu "Hayatım boyunca önüme birçok engel çıktı. Ben bu engelleri motosiklet tutkum sayesinde aştım. En zor zamanlarımdan sonra bile kendimi hep motosikletin üstünde yarışırken buldum. Yarışmak benim hayatım oldu. Rabbime şükürler olsun ki kendime hedef olarak koyduğum 5 dünya şampiyonluğunu da ülkeme getirmeyi başardım. Bu yolculuğumda yanımda hep Red Bull ailesi vardı. Şimdi de Red Bull'la birlikte yeni şampiyonlar yetiştiriyoruz. Toprak, Can ve Deniz azim ve disiplinleri ile bizi gururlandırmaya devam ediyorlar. ve Red Bull Media House'un çektiği bu belgesel sayesinde benim için çok özel anları, unutmak istemediğim sevdiklerimi ve genç bir sporcuyken kurduğum hayalleri nasıl tutkuyla gerçekleştirdiğimi hatırlamak, ileride çocuklarımın da bunları izleyebilecek olması beni çok duygulandırıyor. Bugün bana verilen bu fırsatı kullanarak gençlere asla pes etmemeleri ve hayallerinin peşinden gitmelerini öğütlemek istiyorum" dedi.


Dünyada 70'ten fazla ülkede 800'den fazla sporcuya destek veren Red Bull'un Türkiye'deki 11 sporcusundan biri olan, geçen sene Dünya Superbike Şampiyonası 'En iyi bağımsız sürücüsü' unvanını kazanan Toprak Razgatlıoğlu, kendisi için Red Bull'un ve Kenan Sofuoğlu'nun çok özel bir yere sahip olduğunu belirtip "Bugün Toprak Razgatlıoğlu olarak bunca başarı elde ederek karşınızda durabiliyor, Red Bull sporcusu olma ayrıcalığına erişip Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışabiliyorsam bunların hepsini Kenan Ağabey'e ve beni her konuda destekleyen Red Bull aileme borçluyum. Bizim bildiklerimizi, yaşadıklarımızı içeren, Türkiye'nin efsane sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun acılardan başarılara doğru tırmanışını anlatan bu belgesel, umarım benim gibi diğer genç sporcu arkadaşlarımın da ilham almasını sağlar" ifadelerini kullandı.


Kenan Sofuoğlu ve Red Bull sayesinde dünyanın en önemli şampiyonalarında yarışma imkanı bulduklarını belirten Red Bull Moto GP Rookies Cup önemli başarılara imza atan Can ve Deniz Öncü Kardeşler ise "Red Bull bir sponsor olmanın ötesinde bir aile. ve bu aile, sporu bir mecra olarak kullanarak anlattığı ilham verici hikayelerle bizleri ve birçok genci motive ediyor. Red Bull ve Kenan Ağabey'in bizim için açtığı yolda en iyi şekilde ilerlemek ve yeni şampiyonlukları ülkemize getirmek istiyoruz. Onun zorluklar karşısındaki duruşu ve başarıları bize her zaman örnek oluyor" diye konuştular.


Red Bull Türkiye'de her yıl 15 spor etkinliği düzenliyor, 300'den fazla spor etkinliğini ise sponsor olarak destekliyor. Diğer yandan Ayşe Begüm Onbaşı, Kübra Dağlı, Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Ayhancan Güven, Hazal Nehir, İsmail Can Yerinde Yağız Avcı, Birkan Polat ve İsmail Balaban gibi kendi alanında ülkemizi uluslararası arenada temsil eden 11 sporcunun da sponsoru. Red Bull uluslararası ödüllü medya şirketi Red Bull Media House sayesinde de başarılı sporcuların ilham veren hikayelerini dünyanın dört bir yanında izleyicilerle buluşturuyor. Red Bull Media House'un prodüksiyonunu üstlendiği 26 dakikalık belgesel, Kenan Sofuoğlu'nun 'Hayatım' dediği yarış pistinde başlıyor. Annesi, eşi, aile arkadaşları ve eski takım direktörlerinin de anılarını paylaştığı belgeselde, Kenan Sofuoğlu'nun doğduğu ve büyüdüğü Sakarya da önemli bir yer tutuyor.

Kenan Sofuoğlu, Red Bull, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 01:44 

Son Dakika Spor Kenan Sofuoğlu 'Köklerine döndü' - Son Dakika Spor
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