Kenan Sofuoğlu'ndan 19 Mayıs'ta Türkiye tanıtımı - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu'ndan 19 Mayıs'ta Türkiye tanıtımı

Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs Salı günü 'Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi' ile Türkiye'nin tanıtımını yapacak.

Kenan Sofuoğlu'ndan 19 Mayıs'ta Türkiye tanıtımı, System.String[]

Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs Salı günü 'Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi' ile Türkiye'nin tanıtımını yapacak.


Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs Salı günü 'Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi' ile Türkiye'nin tanıtımını yapacak.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda düzenlenen Ralli için Dolmabahçe Sarayı önünden başlatılacak tanıtım turunda Kenan Sofuoğlu'na, ülkemizi dünya şampiyonalarında başarıyla temsil eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu eşlik edecek. 'Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi'nin 'start'ını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar verecek. Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu İstanbul'un tarihi yerleri Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Yedikule, Topkapı ve Balat'tan geçip, Taksim Meydanı'nda bu özel tanıtım turunu sonlandıracak.


Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın içinde bulunduğu zorlu dönemde ülke olarak başarılı bir sınav vermekteyiz. Bütün alanları derinden etkileyen bu küresel salgın sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle normalleşme adımları emin bir şekilde atılmakta. Milletçe gururunu yaşadığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu ve milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ile özel bir 19 Mayıs organizasyonu yapıyoruz. Türkiye'nin hem spor ve hem de sosyal alanlardaki imkanlarını ve kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek açısından büyük bir fırsat. Bizimle beraber bu önemli projeye katkı koyan ülkemizin telekomünikasyon ve iletişim lideri Türk Telekom ile bütün imkanlarını seferber eden İstanbul Valiliğine çok teşekkür ederim" dedi.


Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise konuyla ilgili; "Türkiye'nin milli teknoloji şirketi olarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi özel bir günde böyle bir organizasyona destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Motor sporlarının ülkemizde daha da gelişmesine olanak sağlayan benzer organizasyonlar ile Türkiye'nin bu alandaki sesinin daha da yükseleceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine olan bağlılığımız ve toplumsal sorumluluk yaklaşımımızla ülkemize katma değer sağlayan projelerin her zaman yanındayız. Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi'nin de hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kenan Sofuoğlu, Türk Telekom, 19 Mayıs, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kenan Sofuoğlu'ndan 19 Mayıs'ta Türkiye tanıtımı - Son Dakika Spor
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