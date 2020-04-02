Kenan Sofuoğlu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na büyük destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kenan Sofuoğlu'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na büyük destek

6 saat önce

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası'na" büyük bir destek verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası'na" büyük bir destek verdi.

Kenan Sofuoğlu, yanında bulunan milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'yla birlikte AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sofuoğlu, her zorlu süreçte millet olarak birlik ve beraberlik içinde olunduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Halkımızın birlik beraberlik çerçevesinde çok güzel yardımlaşma kampanyaları yaptığını görüyoruz. Sosyal medyada da birçok kişinin başlattığı ve yaptıkları güzel hayırlı işleri de görüyorum. Ben kendimce bir şeyler düşündüm. En büyük yük burada devletimizde. Sonuçta herkes zorluk çekiyor ama herkesin zorluğunda da en büyük destekçisi devlet oluyor. Milletvekili olarak TBMM'den bana ödenen maaşı almama kararı aldım. Sayın Cumhurbaşkanımız da yaptığı açıklamayla 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlattı. Adres aynı. Buradaki amaç belli. Ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaşabilmek. Adresimiz devletimize destek olmak. Biz de burada üzerimize düşeni yapıyoruz."

İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin önemine vurgu yapan AK Parti Sakarya Milletvekili Sofuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Vekilliğim başladığından beri, 'Devlet tarafından ödenen paraya çok şükür spor kariyerimde yaptıklarımdan dolayı çok fazla ihtiyacım yok. Bu yüzden de devletten bana gelen paranın tamamını hep ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağım.' demiştim. Burada zaten 3 aylık maaşın geri iadesi için TBMM'ye gerekli yazıyı yazdım. Önümde kalan 3 yıllık süreç var. Bu süreç boyunca da hep ihtiyaç sahiplerine bu maaşı dağıtmaya, insanların ufak da olsa sıkıntılarını gidermeye çalışacağız. Bizim ülkemizin insanının en güzel taraflarından biri de zorlu süreçte yapılan bu güzel kampanyalar. Herkes birbirine destek oluyor. Türk olmanın da en güzel tarafı bu. Cumhurbaşkanımızın kampanyasına da çok fazla destek var. Sadece onunla sınırlı değil bu, birçok gönüllü insanın yardımı var. Hepsinden Allah razı olsun. Gizli kahramanları da buradan tebrik ediyorum."

"Hiç kimsenin alışık olmadığı bir düzenin içerisindeyiz"

Kenan Sofuoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin alışık olmadığı bir düzenin içerisindeyiz. Spor, iş ve sanat dünyasının, hatta siyasetin de alışamadığı bir dönemin içinden geçiyoruz. Bir araştırma yaptım, 100 yıl önce dünya böyle bir hastalıkla karşılaşmış ve milyonlarca insan hayatını kaybetmiş. Tabii şu andaki durum onunla kesinlikle kıyaslanamaz ama dünya aşırı derecede etkilendi. Teknoloji, hayat değişti. Ülkeler arası uçak seferleri bile iptal olmuş durumda. Biz bu süreci en az hasarla atlatacak ülkelerden biriyiz. Şu anda Avrupa'ya bakıldığı zaman daha iyi durumdayız. Orada binlerle telaffuz edilen ölüm sayıları varken, biz de vaka sayıları bu seviyelerde. İnşallah hem Türkiye hem dünya olarak bunu kısa zamanda atlatırız. Dönüp baktığımızda Çin'e onlar bu işi bitirdi. Başarılı olduklarını da düşünüyorum. Biz de başarabiliriz. Özellikle Sağlık Bakanlığımız ve devletimiz üzerine düşeni yapıyor."

Bu süreçte evde kalmanın önemine dikkati çeken Sofuoğlu, "Kafamıza göre hareket edebileceğimiz bir dönem değil. İnsanların kafasında şu da olabilir, 'Bana bir şey olmaz, ben iyiyim.' Zaten evde kal dememizin başlı sebebi, sen hastaysan başkalarına bulaştırıp hayatlarına sebep olma. Sana belki bir şey olmayacak ama yakın arkadaşının annesine, büyüklerine zarar verebilecek taşıyıcı olabilirsin. Biraz dişimizi sıkmamız gerekiyor. Sporcuların zor dönemleri var. Bahçeden çıkmamak kaydıyla evin etrafında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu süreci hep birlikte sabrederek atlatacağız. Herkes üzerine düşen görevi yapması lazım. Biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz ve insanlardan da bunu ısrarla istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu: "Yarışların başlaması için salgının bir iki ay içinde bitmesi gerekir"

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2020 yılı takviminin tamamlanmasının önlerindeki bir iki aya bağlı olduğunu aktardı.

Yarışların tamamen durduğunu hatırlatan Toprak, "Takvimi düzenliyorlar, yeni tarihler belirliyorlar ama tabii ki de biz bu salgının bitmesini bekliyoruz. Bittikten sonra yeni bir takvimle yarışların başlayacağına inanıyoruz. Bizim yarışlarımız futbol maçı gibi değil. Bir tane yarışla bitmiyor. Uzun bir dönemimiz oluyor, yaklaşık 10 yarışlı. Yarışların devam edebilmesi için salgının bir iki ay içinde bitmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kenan Sofuoğlu'nun bu süreçte kendisine çok yardımcı olduğunu aktaran genç sporcu, "Normalde motosikletle antrenman yapıyorum ama bu süreçte binemiyoruz. Evde de ufak tefek hareketler yapıyoruz ama ev hayatı gerçekten antrenman açısından zor geçiyor. Gerçekten sıkıcı ama evde kalmamız gerekiyor. Kenan abinin evine gelerek de antrenmanlarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Genç motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise kendi sezonunun başlamadan ertelendiğini ve bu yüzden şansı olduğunu ifade ederek, şu görüşleri paylaştı:

"Ben sezona başlayamadan virüs yüzünden sezon ertelendi. Evimde gerek simülasyon gerekse vücut ağırlığımla spor yapmaya çalışıyorum. Oynadığım yarış oyunlarıyla kendimi tatmin etmeye çalışıyorum. Tam yarışlara başlayacaktım maalesef virüs sebebiyle ertelendi. Kendimizi hazır tutuyorum, tedbirimi alıyorum. En kısa sürede koronavirüsün bitmesini ve sezonun açılmasını bekliyorum."

Kenan Sofuoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası na büyük destek

Kenan Sofuoğlu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:07 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
7 gün boyunca laboratuvarda koronavirüsle baş başa kalacak Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan duygulandıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Seren Serengil'in Özbek uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddiası
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi         
19:11
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı         
18:56
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak         
18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır         
18:23
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu         
18:22
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi         
17:03
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?         
17:00
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız         
16:52
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın         
16:36
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı         
16:33
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı         
16:30
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın         
16:27
Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü         
16:21
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş         
16:16
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı         
16:14
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi         
16:12
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi         
16:12
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı         
16:09
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 19:34:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenan Sofuoğlu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na büyük destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]