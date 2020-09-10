Kenan Sofuoğlu'ndan Salda'da fliteboard şov - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu'ndan Salda'da fliteboard şov
AK Parti Sakarya Milletvekili aynı zamanda 5 kez dünya motosiklet şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, dünyaca ünlü Salda Gölü'nde fliteboard yaptı.
AK Parti Sakarya Milletvekili aynı zamanda 5 kez dünya motosiklet şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, dünyaca ünlü Salda Gölü'nde fliteboard yaptı.
Kenan Sofuoğlu, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne geldi. Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü'nde motorlu sörf tahtası (fliteboard) ile fliteboard yapan Sofuoğlu, o anları da kayıt altına alarak sosyal medya hesabından 'Salda Gölü güzelliği görülmeye değer" etiketiyle paylaştı.
(Ali Kapan/İHA)
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