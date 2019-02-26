Kenan Sofuoğlu'ndan Vali Nayir'e Ziyaret

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.



Vali Nayir'e "hayırlı olsun" temennilerini dile getiren Sofuoğlu, daha sonra bir süre spor üzerine sohbet etti.



Şehir hakkında da görüş alışverişinde bulunulan ziyaret sonunda Vali Nayir, ziyaretleri ve güzel dilekleri için Sofuoğluna teşekkür etti.

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