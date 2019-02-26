Son Dakika Haberleri: Kenan Sofuoğlu'ndan Vali Nayir'e Ziyaret

Kenan Sofuoğlu'ndan Vali Nayir'e Ziyaret

37 dakika önce

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Kenan Sofuoğlu'ndan Vali Nayir'e Ziyaret, System.String[]
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Vali Nayir'e "hayırlı olsun" temennilerini dile getiren Sofuoğlu, daha sonra bir süre spor üzerine sohbet etti.

Şehir hakkında da görüş alışverişinde bulunulan ziyaret sonunda Vali Nayir, ziyaretleri ve güzel dilekleri için Sofuoğluna teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:39 Kaynak: AA

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