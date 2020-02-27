Kenan Sofuoğlu, NEÜ'lü öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kenan Sofuoğlu, NEÜ'lü öğrencilerle buluştu - Son Dakika Spor

Kenan Sofuoğlu, NEÜ'lü öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Dünya Şampiyonu Motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri ile buluştu.

Kenan Sofuoğlu, NEÜ'lü öğrencilerle buluştu, System.String[]

Dünya Şampiyonu Motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri ile buluştu.


NEÜ Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen program Köyceğiz Kampüsü Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapıldı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Kenan Sofuoğlu, kendini bildiğinden beri motosikletin hayatında olduğunu, bu sporu çok sevdiğini ve insanın sevdiği işi yapması gerektiğini söyledi.


Başarılarının altında yatan şeyin zorluk çekmek olduğunu kaydeden Sofuoğlu, "Geçmişte hiç kimse yanımızda değildi. Bugün ki gibi bir ortam yoktu o zaman. Yalnızdık, destek olan yoktu. Çok sıkıntılar çektik ama iyi ki zorlanmışım diyorum. O zor günleri geçirmeseydim bu kadar başarılı olamazdım. 5 kere dünya şampiyonu olduysam o çektiğim zorlukların bunda çok büyük bir katkısı var. Pes etmeden, daha çok çalışarak Rabbim yukarıda kalmayı nasip etti. 35 yaşında yarışı bırakmış olsam da gönlüm hala orada. Çok seviyorum motoru, yarışı Ancak şu an başka bir hayatımız var. Daha çok projeye destek olmak, insanlarla beraber olarak hayırlı işler yapmak da beni çok gururlandırıyor" dedi.


6. kez şampiyon olacakken kaza yaptığını hatırlatan Sofuoğlu, bu yüzden şampiyonluğu kaybettiğini, her ne olursa olsun gençlere sevecekleri işleri yapmalarını, sevecekleri işlerde daha başarılı olabileceklerini vurguladı.


Milletvekili olarak da alanda yaşanan ihtiyaç ve sıkıntılarla ilgilendiklerini kaydeden Kenan Sofuoğlu, bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerini hiçbir zaman unutamayacağını kaydetti.


Katılımcıların sorularını da cevaplayan Kenan Sofuoğlu'na program sonunda NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu hediye verdi. - KONYA

Kenan Sofuoğlu, Milletvekili, AK Parti, Sakarya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
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