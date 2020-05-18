Kenan Sofuoğlu'nun hayatını anlatan "Köklere Dönüş" belgeseli tanıtıldı - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu'nun hayatını anlatan "Köklere Dönüş" belgeseli tanıtıldı

Eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesini anlatan "Köklere Dönüş" isimli belgesel, internet ortamında düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesini anlatan "Köklere Dönüş" isimli belgesel, internet ortamında düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

"Köklere Dönüş" belgeselinin dijital tanıtımına, Kenan Sofuoğlu'nun yanısıra Red Bull Türkiye Pazarlama Direktörü Çağdaş Yaltı, Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü de katıldı.

Kenan Sofuoğlu, genç sporculara bir ilham ve nereden gelip nerelere gidebileceklerini anlatan bir hikaye olmasını istedikleri belgeselin çekimlerinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü belirterek, "Motor tamirhanesinde tamir ederken en büyük hayalim her iki ağabeyimle birlikte yarışabilmekti. Kariyerimdeki en güzel yılım da 2001 yılında Türkiye'de ağabeylerimle yarıştığım yıldı." dedi.

Ailedeki 3 kardeş sporcudan kendisinin Avrupa'ya gitmesine izin çıktığını ifade eden Kenan Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Belgeselde var, bana 2002'de Almanya'da sahip çıkan Aytunç ağabeyim var. Orada zorlu bir yola girdik. O sene orada özel bir kupayı şampiyon olarak kazanmak bize Avrupa kapılarını açmıştı. Almanya'ya ilk gittiğimizde ve yarış takımlarının kapılarını çaldığımızda bize 'Türkiye'de motosiklet yarışları var mı neye göre en iyisi olduğunuzu iddia ediyorsunuz?' denildi. Ama o kapılarını açmadıkları Türk sporcu bir yıl sonra Yamaha kupasını kazandığında son 25 yılın Almanya'ya gelmiş geçmiş en yetenekli pilotu seçilmişti."

"Ülkeme 5 Dünya Şampiyonluğu getirmeyi başardım"

Red Bull'un kariyerindeki desteklerini de dile getiren Kenan Sofuoğlu, "2007 yılında Red Bull markasıyla anlaştık ve 2008'den sonra hep yanımdaydı. Keşke kariyerimin başında böyle bir imkan olsaydı." dedi.

Kenan Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkeme 5 Dünya Şampiyonluğu getirmeyi başardım. ve Red Bull Media House'un çektiği bu belgesel sayesinde benim için çok özel anları, unutmak istemediğim sevdiklerimi ve genç bir sporcuyken kurduğum hayalleri nasıl tutkuyla gerçekleştirdiğimi hatırlamak, ileride çocuklarımın da bunları izleyebilecek olması beni çok duygulandırıyor. Gençlere asla pes etmemeleri ve hayallerinin peşinden gitmelerini öğütlemek istiyorum."

Can ve Deniz Öncü kardeşler ile Toprak Razgatlıoğlu'nun Red Bull'la başladıklarını ve onlara bunun büyük avantajlar sağladığını aktaran Kenan Sofuoğlu, "İnşallah bu filmin sadece motor sporcuları değil bir çok genç sporcuya hayalleri ne kadar uzak olursa olsun örnek bir film olduğuna inanıyorum. Filmi izleyen herkes duygulanacaktır. Gerçekten hayat hikayemde çok çekilmiş sıkıntılar, çok büyük kayıplar var. Yola çıkmış olduğum ailemin bir çoğunu bu yolda kaybettim ama amacımdan vazgeçmedim. En büyük avantajım pes etmeden mücadele etmekti. Bu yolda çok büyük tecrübeler kazandım. Kazanmış olduğum tecrübeleri de bu yetiştirmiş olduğum gençlere aktarmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Yetiştirmek istediği bir çok sporcu olduğunu ve hepsinin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını anlatan Kenan Sofuoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da her zaman motor sporcularına gereken bütün desteği sağladığını belirterek Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da özellikle teşekkür ettiğini söyledi.

Milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü kardeşler

Milli motosikletçi Toprak da motosiklet sporlarında elde ettiği başarılarda Kenan Sofuoğlu'nun büyük katkısının olduğunu ifade ederek, "Kenan ağabeyle 2012'de yolumuz kesişti. Bana hep kol kanat gerdi. Halen beraber antrenman yapıyoruz. Benim için çok önemli bir yol gösterici olarak her zaman yanımda oluyor. Onun hayatını anlatan bir belgeselde ufak da olsa yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. Kenan ağabeyin ve Red Bull'un bana katkısını görüyorsunuz, inşallah daha fazlasını yapacağız." diye konuştu.

Can Öncü de Kenan Sofuoğlu'nun sadece kendileri için değil Türk motor sporları için çok önemli olduğunu belirterek, "Böyle bir efsane ile tanışmak, tecrübelerinden yararlanmak ve antrenman yapabilmek gerçekten tarifi çok zor bizler için. Red Bull ailesiyle dünyanın en önemli şampiyonalarında yarışmak istiyorum. Bu belgesel de gösterdi ki Kenan ağabeyim en zor anlarda dahi mücadele etmiş, biz gençlere de düşen budur.

Deniz Öncü de Red Bull ailesinin bir sporcusu olması ve bu sporda geldiği noktada Kenan Sofuoğlu'nun büyük emeği olduğunu ifade ederek, "Buradan bir kez daha Kenan ağabeyime ve Red Bull'a teşekkür etmek istiyorum. Kendi adıma bizim için açtığı bu yolda şampiyonluklar elde ederek elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Milli sporcu Toprak, bir soru üzerine koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının olmadığı günlerde Kenan Sofuoğlu'nun pistinde antrenmanlarını sürdürdüğünü de dile getirdi.

"Köklere Dönüş" isimli belgesel yarın yayınlanacak.

Kenan Sofuoğlu'nun hayatını anlatan Köklere Dönüş belgeseli tanıtıldı

Kenan Sofuoğlu, Red Bull, Dönüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 03:50 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenan Sofuoğlu'nun hayatını anlatan 'Köklere Dönüş' belgeseli tanıtıldı - Son Dakika

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