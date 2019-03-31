Son Dakika Haberleri: Kenan Sofuoğlu, Oyunu Kullandı

Kenan Sofuoğlu, Oyunu Kullandı

58 dakika önce

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Sofuoğlu, Serdivan ilçesindeki Fatma Özkan İlkokulu'na gelerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra kayıtlı olduğu "1111" numaralı sandığa geçen Sofuoğlu, burada oyunu kullandı.

Sofuoğlu, okul çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti olarak seçimlere iyi hazırlandıklarını belirten Sofuoğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm teşkilatların gece gündüz çalıştığını söyledi.

Partisinin aday belirleme sürecinde titizlikle hareket edildiğini ve adayların da toplumun her kesimine temas ettiğini vurgulayan Sofuoğlu, "İnanıyorum ki bugün sandıktan çıkan sonuç; bu çalışmaların, bu emeklerin karşılığını verecektir. Bizler üzerimize düşeni yaptık, inşallah vatandaşlar da oylarını kullanarak kendi üzerlerine düşeni yapacaktır. İnanıyorum ki buradan çıkan sonuçlar ülkemize de hayırlı olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okulda oy kullanan bazı vatandaşlar ve görevliler, Sofuoğlu ile fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:23 Kaynak: AA

Sakarya, AK Parti, Kenan Sofuoğlu, Güncel
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