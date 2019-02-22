Son Dakika Haberleri: Kenan Sofuoğlu Subü'yu Ziyaret Etti

Kenan Sofuoğlu Subü'yu Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Kenan Sofuoğlu Subü'yu Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Sofuoğlu çalışmalar hakkında Sarıbıyık'tan bilgi aldı. Sofuoğlu ile Sarıbıyık arasında, milli takım sporcularının sorunlarının çözümüne yönelik görüşme gerçekleştirildi.

Kenan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, milletvekilliği süresince sporun gelişmesi ve sporcuların sorunlarının çözülmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Sarıbıyık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:52 Kaynak: AA

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