Kenan Sofuoğlu ve Ozan Akbaba pistte kapıştı!
1 saat önce
İki ünlü isim pistte bir araya geldi.
İki ünlü isim pistte bir araya geldi. Müthiş restleşme…
Kıyasıya mücadelenin galibi kim olacak? Pistin tozunu attıracak muhteşem görüntüler, pazar 18: 30'da CNN TÜRK ekranlarında 7. Vites'te.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:05
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