Son Dakika Haberleri: Kenan Sofuoğlu ve Ozan Akbaba pistte kapıştı!
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Kenan Sofuoğlu ve Ozan Akbaba pistte kapıştı!

1 saat önce

İki ünlü isim pistte bir araya geldi.

Kenan Sofuoğlu ve Ozan Akbaba pistte kapıştı!, System.String[]

İki ünlü isim pistte bir araya geldi. Müthiş restleşme…


Kıyasıya mücadelenin galibi kim olacak? Pistin tozunu attıracak muhteşem görüntüler, pazar 18: 30'da CNN TÜRK ekranlarında 7. Vites'te.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:05 
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