Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'nü kutladı

Avrupa'da "Yılın Müzesi" seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından yerli ve yabancı konukları İstanbul'da ağırladı.

Anadolu medeniyetlerinin yaşam tarzını, yöresel geleneklerini ve kültürel dokusunu gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kenan Yavuz Kültür Vakfı tarafından Bayburt'ta kurulan müzenin, Avrupa Müze Forumunca "2021 Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü"ne değer görülmesi dolayısıyla Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda kutlama yapıldı.

Etkinlik öncesinde AA muhabirine açıklama yapan müzenin kurucusu iş adamı Kenan Yavuz, bütün işlerinin arasında en güzelinin köyüne kurduğu müze olduğunu söyledi.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar Köyü'nde faaliyet gösteren müzeye ilişkin bilgiler veren Yavuz, doğup büyüdüğü yerde inşa ettiği 15 bin metrekare alan üzerine kurulu müzenin 26 farklı mekandan oluştuğunu belirtti.

Yavuz, müzenin yapısına ilişkin, "Tamamını köylerde yıkılan, tahrip olan evlerden topladığımız ahşap ve taşlarla inşa ettiğimiz müzenin her materyali ikinci hayatını yaşıyor." dedi.

Müzenin aynı zamanda zaman-mekan ilişkisini kurmuş bir yapı olduğuna işaret eden Kenan Yavuz, "Anadolu'nun kültürünü, Anadolu'nun güzelliklerini sadece eşyalarla değil, aynı zamanda somut olmayan kültür miras olarak da orada yaşatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Mekan olmadan kültürü görünür kılmak mümkün değil"

Yavuz, ziyaretçilerin müzede bu kültürü deneyimleme imkanı bulduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tandırda ekmek pişiriyor, kazanlarda bulgur kaynatıyor, tarlada tırpan biçiyor ve harmanda buğday öğütüyoruz. Yani aklınıza gelebilecek Anadolu'nun 100 yıl önce var olan sadece sosyal yaşamını, kültürünü, birlikte olma, birlikte muhabbet etme geleneğini, aile bağlarını, aile kültürünü yaşatmaya ve gençlerimize öğretmeye gayret ediyoruz. Çünkü mekan olmadan kültür derinliğimizi görünür kılmamız ve geleceğe taşımamız mümkün değil."

Kenan Yavuz, müzenin çeşitli sosyal sorunlara dikkat çektiğini, hem somut hem de somut olmayan kültür mirasına sahip çıkmaya çalışan bir köy müzesi olduğuna işaret ederek, "Anadolu kültürü olmazsa insanlığın geleceği karanlık. Yani insanlığın, Anadolu'nun ışığına ihtiyacı var. Türk İslam medeniyetinin yeniden insanoğluna yeni bir kurtuluş vesilesi olacağını, oraya doğru gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Geçen yıl sadece üç aylık zaman diliminde 30 bin ziyaretçi ağırladık. Bu bir köy müzesi için çok olağanüstü büyük bir rakam. Bu yıl da 100 bine yakın bir ziyaretçi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Yurt dışından büyük ilgi görüyoruz"

Müzenin, Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında 2021 Silletto Ödülü'ne layık görüldüğünü ve bu ödülü de bir programla kutlamak istediklerini aktaran Yavuz, "Programa yurt dışından gelen çok sayıda misafirimiz müze var. Yurt dışından da büyük ilgi görüyoruz. Sayısız müzeden iş birliği, konferans teklifleri alıyoruz. Estonya'da düzenlen Avrupa Müze Forumu Zirvesi'ne katıldık ve iki özel oturumda kendimizi anlattık. Bu anlamda çok gururlu ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Müzenin yapılış hikayesinin anlatıldığı tanıtım filminin gösterildiği programda Ankara Valisi Vasip Şahin, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı da birer konuşma yaptı. Programa, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Ali Bilir, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Mehmet Büyükekşi, Fuat Tosyalı, Nevzat Demir, Aziz Torun, İnanç Kabadayı, Metin Gül ile Avrupa Müze Forumu ve ödüllü müzelerin yöneticilerinin de arasında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Gecede, devlet sanatçısı Gülsin Onay ve opera sanatçısı Burcu Soysev'in "Köklere Yolculuk" adlı konseri, türkolog Ali Canip Olgunlu'nun "Dedem Korkut'tan Sözler" söyleşisi ve İstanbul Opera Topluluğu'nun söylediği "Sevmek Nedir" adlı parça dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Türk turizmine yaptığı katkılar nedeniyle Kenan Yavuz'a TÜRSAB tarafından ödül de verilen program, müzenin ekibiyle sanatçıların sahneye çıkarak hep birlikte "Güzel Vasfeyleyim Hallerin Senin" adlı Bayburt türküsünü söylemesiyle sona erdi.