KENDİ ACISINI UNUTUP 'KIZIMIN DURUMU NASIL ?' DİYE SORDU, GÖREVLİLER CEVAP VEREMEDİ - Son Dakika
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KENDİ ACISINI UNUTUP 'KIZIMIN DURUMU NASIL ?' DİYE SORDU, GÖREVLİLER CEVAP VEREMEDİ

19.07.2022 19:08

AKSARAY'da park halindeki otomobile dikkatsizlik sonucu bir başka otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı, 1 yaşındaki Nisa Arya Öztemel ise hayatını kaybetti.

AKSARAY'da park halindeki otomobile dikkatsizlik sonucu bir başka otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı, 1 yaşındaki Nisa Arya Öztemel ise hayatını kaybetti. Kazada yaralananlardan Emine Can Öztemel (27), sedye üzerinde acil servise alınırken, kendi acısını unutup, "Kızım nerede? Durumu nasıl? Kızım iyi mi? Ne olur bir şey söyleyin" diyerek gözyaşı döktü. Doktorların müdahalesine rağmen Nisa bebeğin hayatını kaybettiği ise anneye söylenemedi.

Kaza, saat 15.40 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte İzmir'den Mardin'e giden Abdulbaki Öztemel (32), yönetimindeki 27 AKF 350 plakalı otomobilini kızının ihtiyacı nedeniyle yolun sağ tarafına park etti. Bu sırada Adife Arslan Han yönetimindeki 68 ABS 419 plakalı otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Öztemel'in otomobili şarampole sürüklendi. Kazada sürücü Öztemel, eşi Emine Can Öztemel, kızı Nisa Arya Öztemel ile diğer otomobilin sürücüsü Adife Arslan Han yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YARASINI UNUTTU, KIZINI SORDU

Yaralılardan Emine Can Öztemel, sedyeyle ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada kendi yarasını unutup, kızı Nisa Ayra'nın durumunu merak etti. Anne Öztemel, "Kızım nerede? Durumu nasıl? Kızım iyi mi? Ne olur bir şey söyleyin. Ben iyiyim ama kızım nasıl? Doğru söyleyin bana, niye bir şey söylemiyorsunuz?? diyerek, sağlık görevlilerine kızını sordu. Sağlık görevlileri de müdahale edildiğini belirterek, Emine Can Öztemel'i sakinleştirmeye çalıştı.

MİNİK NİSA KURTARILAMADI

Kaza ağır yaralanan minik Nisa Ayra ise doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Aksaray, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KENDİ ACISINI UNUTUP 'KIZIMIN DURUMU NASIL ?' DİYE SORDU, GÖREVLİLER CEVAP VEREMEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KENDİ ACISINI UNUTUP 'KIZIMIN DURUMU NASIL ?' DİYE SORDU, GÖREVLİLER CEVAP VEREMEDİ - Son Dakika
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