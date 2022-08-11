Güzellik sektörünün ünlü ismi Sevim Alan kimdir? - Son Dakika
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Güzellik sektörünün ünlü ismi Sevim Alan kimdir?

Güzellik sektörünün ünlü ismi Sevim Alan kimdir?

Kendi adını taşıyan güzellik merkezi zinciriyle tanınan Sevim Alan'ın hayatı merak ediliyor. İşte televizyon ekranlarından da tanınan Alan hakkında bilinmeyenler...

11.08.2022 13:39  Güncelleme: 13:41
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Sevim Alan, Sivaslı bir ailenin kızı olarak 10 Temmuz 1985'te Karabük'te dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde okuduktan sonra İzmir'de Tasarım Yönetimi eğitimi aldı. Ardından İstanbul'a dönüp Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdi. Fakülteden 2012 yılında mezun oldu.

1 YILDA 49 ŞUBE

İç mimarlık alanında çalışırken güzellik sektörüne geçiş yapan Sevim Alan, 2012 yılında bir kuaför salonu açtı. 2018 yılının sonunda Brow Palace adını verdiği bir şube daha hizmete soktu. İç mimar olmasının da sağladığı katkıyla mesleğinde kısa sürede yükseldi. Başarılı çalışmaları sonucunda 1 yılda 49 şube sayısına ulaştı.

TÜRKİYE'YE YAYILACAK

Sevim Alan'ın İstanbul şubeleri; Ataşehir, Nişantaşı, Bağdat Caddesi, Beylikdüzü, Pendik, Üsküdar, Bahçeşehir, Bağcılar, Ataköy, Kadıköy, Çekmeköy, Zeytinburnu ve Avcılar'da bulunuyor. Ayrıca Çorlu, Ankara, Bursa, Gebze, İzmit, Karabük, Gaziantep, Sakarya, Trabzon, İzmir, Adana ve Kastamonu'da da şube açan Sevim Alan'ın hedefi, Türkiye'nin her yanına ulaşabilmek.


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