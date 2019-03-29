Son Dakika Haberleri: Kendi Anonsunu Kendi Yapan Aday

Kendi Anonsunu Kendi Yapan Aday

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Bağımsız Menteşe Belediye Başkan Adayı Cevdet Güven, kendisine ait aracıyla kendi anonsunu kendisi yaparak seçim kampanyasını yürütüyor.

Kendi Anonsunu Kendi Yapan Aday, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Bağımsız Menteşe Belediye Başkan Adayı Cevdet Güven, kendisine ait aracıyla kendi anonsunu kendisi yaparak seçim kampanyasını yürütüyor.

Kampanya çerçevesinde halka diğer adaylar gibi promosyon ürünler yerine, çağla dağıtan Güven, Menteşe'de seçmenin gözdesi haline geldi. Cevdet Güven yaptığı açıklamada, "Ne sağcıyım, ne solcuyum. Sağ da bizim, sol da bizim" dedi.

"Afişler çöpe, çağla mideye gidiyor"

Güven, "Tabi ki seçimde reklam şart. Afişlerin haftalık kirasını sordum, bin lira. 4 afiş assam aylık 4 bin lira. 50 afiş assam 200 bin lira. Çok büyük bir rakam. Ben bunun altından kalkamam. Milyon lira afiş parası veren arkadaşlar görüyorum. Üzülüyorum. 20-30 araçla köylere gidiyorlar. Ayıplıyorum. Gerek yok. Gönül bağınız varsa, gözdağı vermeye gerek yok. Yıllardır ben çağla dağıtırım. Benim badem ağacım yok fakat karanfile, afişe ve ofis açmaya vereceğim parayı, dedim ki onlar çöpe gidiyor. Benimki mideye gitsin. Her gün Datça'dan 30-40 kilo çağla getirdim. İkram ediyorum. Onun da bir esprisi oluyor. Bu mevsimde burada bu yok. Olmadığı için insanlara hoş geliyor. Dediler ki maaşın yok, gelirin yok. Olsun. Bu ittifakların sonu infilak olacağını hesap ederek bağımsız aday oldum. Çünkü ittifak mecburiyet, iltifat memnuniyettir diye düşündüm ve bu şekilde yola çıktım" diye konuştu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Muğla, Cevdet Güven, Menteşe, Politika
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