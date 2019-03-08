Kendi Aracının Kopyasını Görünce Şok Oldu
2 saat önce
KÖLN'ün Merheim semtinde yaşayan Kütahyalı Adem Altay'ın bir arkadaşı, Neubrück semtinde gezdiği sırada, Altay'ınkiyle aynı plaka, aynı model ve renkteki otomobili park halinde görünce Altayı aradı.
KÖLN'ün Merheim semtinde yaşayan Kütahyalı Adem Altay
'ın bir arkadaşı, Neubrück semtinde gezdiği sırada, Altay'ınkiyle aynı plaka, aynı model ve renkteki otomobili park halinde görünce Altayı aradı. Kendisinin Merheimda; aracının da kapısının önünde olduğunu söyleyen Adem Altay durumu öğrenince hemen kopya aracın yanına giderek polis çağırdı. Polisin şaşkınlık yaşadığını söylemesi ve aracın aslını görmek istemesi üzerine Altay, aracını kopya aracın yanına getirdi.
EMNİYET PARKINA ÇEKİLDİ
Polisler, kopya araç üzerinde yaptıkları incelemede şase numarasının sahte, aracın çalıntı olduğunu tespit etti. Çekiciyle polis emniyet parkına çektirilen kopya aracı kimin ya da kimlerin kullandığına dair araştırma başlatıldı. Adem Altay, kendisini adeta şaşkına çeviren olayla ilgili olarak, "Arkadaşın uyarmasıyla, haberdar olduk. Kimler nasıl cesaret eder bilemiyorum ama rengi, modeli her şeyi aynı araca bizim plakayı sahte bir işlemle yazdırıp kullanmaya başlamışlar. Araçların arasında sadece tampondaki lamba farkı var gerisi aynı. Ben altı aydır bu aracı kullanıyorum. On gün önce de internetten arabayı satışa vermiştim, plakası da görünüyordu. Oradan görüp böyle sahte bir plaka mı yazdırdı, yoksa çoktandır mı devam eden bir şey orasını bilemiyoruz. Ancak polis bunu ortaya çıkarır. Diğer insanların da başına gelmesini istemem. Bunun duyurulmasını, vatandaşın haberdar edilmesini istiyorum" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:50
Eminönü'de Denize Uçan Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Sivas'ta 'Kırmızı Cıva' Ele Geçirildi
Ambulans Şoförü, Kendisine Yol Vermeyen Magandadan Şikayetçi Oldu
Matematikten 95 Üstü Puan Alamayan Çocuğunu Darp Edip, Terk Etti