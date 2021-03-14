Kendi atölyesini kuran cerrah ahşap kase yaparak stres atıyor - Son Dakika

Ordu'da, göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Ahmet Ersin Erbaş, evinin girişine kurduğu atölyede, ormanlık alanlardan topladığı kuru odunlardan farklı ebatlarda ahşap kase yapıyor.

Ordu Devlet Hastanesinde 33 yıldır görev yapan Erbaş, yaklaşık üç sene önce görevi dışındaki zamanlarda stres atmak amacıyla bir hobi edinmek istedi.

Ahşap kase yapımı üzerinde karar kılan ve internette bu konudaki videoları izleyen Erbaş, kendisine ait müstakil evinin giriş katına atölye kurdu. Çeşitli torna makineleri de alan Erbaş, daha sonra burada çok istediği kaselerin üretimine başladı.

Ormanlık alanlardan topladığı kuru odunları atölyesine getiren Erbaş, burada makineler yardımıyla ağaçlara şekil verip kase yapıyor.

Şimdiye kadar farklı boylarda yüzlerce kase yapan Erbaş, hobi amacıyla yaptığı ürünlerin bir kısmını kendisi kullanıyor bir kısmını ise çevresindekilere hediye ediyor.

İki çocuk babası Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göğüs cerrahi uzmanlığının günün 24 saati her an hazır olmaları gereken bir branş olduğunu söyledi.

Hastanenin aciline gelen trafik kazası, düşme, ateşli silahlı yaralama, bıçaklanma ve solunum sıkıntısı çeken kişilere müdahale ettiğini anlatan Erbaş, mesleğinin stresli olduğunu, bu stresi biraz olsun hafifletmek amacıyla böyle bir işle ilgilendiğini anlattı.

"Bu ortam beni çok rahatlatıyor"

Erbaş, hastaneden çıktıktan sonra atölyesine gelince iş stresinden tamamen arındığına dikkati çekerek, "Buradaki tek düşüncem, nasıl daha güzel ahşap kase üretebilirim? Var olan işimizde yaşadığımız stresi azaltmak için bu ortam beni çok rahatlatıyor." dedi.

Kendisini atölye ortamında görenlerin hayranlıkla karşıladığını belirten Erbaş, "Gelen herkes 'Hocam bir tane de bize yapar mısınız?' diyorlar. Şimdiye kadar onlarca kaseyi bu şekilde hediye ettiğim arkadaşlarımız oldu." ifadelerini kullandı.

Erbaş, yaptığı kaseleri hediye almak isteyen kişi sayısının oldukça fazla olduğunu kaydederek, bu ürünleri kendisinin yaptığının bilinmesi için üzerlerine, kendisine marka olarak belirlediği "Cotyorawoods" adını işlediğini ifade etti.

Hekim arkadaşlarına çağrıda bulunan Erbaş, "Arkadaşlarımıza mesleklerinin dışında hobi olarak ahşap işi olur, demir işi olur, resim, müzik veya doğada yürüyüşü gibi farklı hobilerle ilgilenmelerini mutlaka öneriyorum." açıklamasında bulundu.

Erbaş, Karadeniz Bölgesi'nin ağaçlık olması nedeniyle bu işin yaygınlaştırılabileceğini, işsiz insanlara iş kapısı olabileceğini de sözlerine ekledi.