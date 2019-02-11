Son Dakika Haberleri: Kendi Bahçenizin Mimarı Olun

Kendi Bahçenizin Mimarı Olun

2 gün önce

Çankaya Belediyesi'nin bahçeleriyle daha bilinçli şekilde ilgilenmek isteyen vatandaşlar için her yıl düzenlediği "Bahçıvanlık Eğitimi" kursları için başvurular başladı.

Kendi Bahçenizin Mimarı Olun, System.String[]
Çankaya Belediyesi'nin bahçeleriyle daha bilinçli şekilde ilgilenmek isteyen vatandaşlar için her yıl düzenlediği "Bahçıvanlık Eğitimi" kursları için başvurular başladı.

Çankaya Belediyesinin bahçeleriyle daha bilinçli şekilde ilgilenmek isteyen vatandaşlar için her yıl düzenlediği "Bahçıvanlık Eğitimi" kursları için başvuru alımları başladı. 11-22 Şubat tarihleri arası alınacak kayıtların ardından eğitimler, 11- 22 Mart tarihlerinde geçekleştirilecek. İki hafta sürecek olan bahçıvanlık eğitimi Belediyede görev yapan ziraat mühendisleri ve tecrübeli bahçıvanlar tarafından Yılmaz Güney Sahnesi'nde verilecek. Eğitim kapsamında, iç ve dış mekan süs bitkilerinin bakımı, üretimi ve budanması, organik tarım, arıcılık, meyve ve bağ hastalıklarına kadar birçok konu anlatılacak.

Kurslar ücretsiz

Yaklaşık 40 saatlik teorik eğitimin ardından Çansera Kent Bahçesi'ne gezi düzenlenerek kursiyerler kapsamlı üretimi yerinde inceleyecek. Ücretsiz olarak verilecek eğitimleri tamamlayan katılımcılara Çankaya Belediyesi tarafından katılım belgesi takdim edilecek.

Bahçıvanlık eğitimi almak isteyen Çankayalılar, 22 Şubat'a kadar Kızılay'daki Çankaya Belediyesi Yerleşkesinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yaptırabilecek. Kontenjan başvuru yapan ilk 300 kişi ile sınırlı tutulacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosiklet Sürücüsü Kafasına Kask Yerine Poşet Taktı Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı

İnternet Üzerinden Yapılacak Tanzim Satışta, Fiyatlar Belli Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenalaşan Vatandaşı Görünce Hitabını Yarıda Kesip Doktor İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.2.2019 23:50:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendi Bahçenizin Mimarı Olun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]