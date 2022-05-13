Kendi başına doğum yapan kadın, bebeği balkondan aşağı attı: Cansız bedene kargalar üşüştü - Son Dakika
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Kendi başına doğum yapan kadın, bebeği balkondan aşağı attı: Cansız bedene kargalar üşüştü

13.05.2022 09:55
Kendi başına doğum yapan kadın, bebeği balkondan aşağı attı: Cansız bedene kargalar üşüştü

Beylikdüzü'nde bir apartman dairesinde kendi başına doğum yapan yabancı uyruklu kadın, bebeği evin balkonundan attı. Bebek, kargaların bebeğin cansız bedeni başında toplanması sonrasında site sakinleri tarafından fark edildi.

Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bir sitede idiaya göre hamile olduğu öğrenilen Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye'ye geldi.

BEBEĞİ BALKONDAN ATTI

İstanbul'a yerleşme kararı veren aile, Beylikdüzü'nde bir siteden ev tuttu. Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen A.K.M., bir odada tek başına doğum yaptı. Yabancı uyruklu kadın, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları apartman dairesinin balkonundan binanın teras katına attı.

Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın, doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

KARGALAR GELİNCE FARK ETTİLER

İddiaya göre bir süre sonra sitede karga istilası yaşandı. Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti. Durum önce site yönetimine, ardından da polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan korkunç hadiseyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Terasa düşer düşmez öldüğü saptanan yeni doğmuş bebeğin, A.K.M. adlı Libya uyruklu kadının attığı ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın, doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

SERBEST BIRAKILDI

Yabancı kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.K.M. ve ailesi, sorguya alındı. Libya kökenli kadın emniyette verdiği ifadede ülkesinde Libyalı bahçıvanları tarafından cinsel istismara uğradığını, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen A.K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın, doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın, doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

Beylikdüzü, Türkiye, Libya, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendi başına doğum yapan kadın, bebeği balkondan aşağı attı: Cansız bedene kargalar üşüştü - Son Dakika


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