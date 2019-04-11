Kendi Başına Hareket Eden 11 Oyuncak Bebek

Oyuncak bebeklerin canlandığını daha önce hiç görmüş müydünüz. Bugünkü videomuzda sizlere bilinmeyen nedenlerle hareket eden akılalmaz oyuncak bebklerden bahsedeceğiz.

Oyuncak bebeklerin canlandığını daha önce hiç görmüş müydünüz. Bugünkü videomuzda sizlere bilinmeyen nedenlerle hareket eden akılalmaz oyuncak bebklerden bahsedeceğiz. Hazırsanız ilk görüntülerimize geçelim.

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