Kendi Başına Hareket Eden 11 Oyuncak Bebek
32 dakika önce
Oyuncak bebeklerin canlandığını daha önce hiç görmüş müydünüz. Bugünkü videomuzda sizlere bilinmeyen nedenlerle hareket eden akılalmaz oyuncak bebklerden bahsedeceğiz.
Oyuncak bebeklerin canlandığını daha önce hiç görmüş müydünüz. Bugünkü videomuzda sizlere bilinmeyen nedenlerle hareket eden akılalmaz oyuncak bebklerden bahsedeceğiz. Hazırsanız ilk görüntülerimize geçelim.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:01 Kaynak: Youtube
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