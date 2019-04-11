Son Dakika Haberleri: Kendi Başına Hareket Eden 11 Oyuncak Bebek

Kendi Başına Hareket Eden 11 Oyuncak Bebek

32 dakika önce

Oyuncak bebeklerin canlandığını daha önce hiç görmüş müydünüz. Bugünkü videomuzda sizlere bilinmeyen nedenlerle hareket eden akılalmaz oyuncak bebklerden bahsedeceğiz.

Oyuncak bebeklerin canlandığını daha önce hiç görmüş müydünüz. Bugünkü videomuzda sizlere bilinmeyen nedenlerle hareket eden akılalmaz oyuncak bebklerden bahsedeceğiz. Hazırsanız ilk görüntülerimize geçelim.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:01 Kaynak: Youtube
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