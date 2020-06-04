Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor - Son Dakika

Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor

Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor 1 milyon ağacıyla geçimini kayısıdan sağlayan ilçede, erkenci hasat başladı Türkiye'de yemelik kayısıda Mersin'den sonra ikinci yer olarak Elazığ'ın Baskil ilçesinde yapılan erkenci hasat verimli başlarken, toplanan ürünler...

Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor

1 milyon ağacıyla geçimini kayısıdan sağlayan ilçede, erkenci hasat başladı

Türkiye'de yemelik kayısıda Mersin'den sonra ikinci yer olarak Elazığ'ın Baskil ilçesinde yapılan erkenci hasat verimli başlarken, toplanan ürünler pazara gönderildi

Üretici Kocaman: "Bana bu kayısıları verdikleri zaman Mersinle beraber hasat yapacaksın dediler ben o zaman inanmadım"

-"10 yıldır bu ağaçlar dikili yaklaşık 7 yıldır pazara götürüyorum milleti inandıramıyorum"

-" Kayısıya Malatya'nın derler ama asıl Baskil'indir, Mersin kayısısından çok üstündür"

ELAZIĞ - Türkiye'de aroması ve kalitesiyle en iyi kayısılarının yetiştiği bilinen yaklaşık 1 milyon ağacın bulunduğu Elazığ'ın Baskil ilçesinde,sezonun ilk erkenci hasadı, sofralık kayısıda başladı. Normal hasadın Hazarin ayı sonunda başlayacağını belirten üretici Kazım Kocaman,kayısı ağaçlarını dikmeden önce kendisine "Mersinle beraber hasat yapacaksın" dediklerini, kendisininde inanmadığını belirterek, şuanda sofralık kayısı hasadını götürdüğünde ise pazarda kimseye inandıramadığını söyledi.

Türkiye'nin en iyi kayısılarının yetişmesiyle bilinen Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan yaklaşık 1 milyon kayısı ağacı ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyor. Başta ilçe ve il ekonomisine önemli katkı sağlayan kayısının normal hasat zamanı Haziran ayının sonlarında doğru başlarken, Altunuşağı köyünde ise sofralık erkenci hasat başladı.Köyde üretici Kazım Kocaman'da bahçesinde 10 yıl önce dikimini yaptığı ağaçlarından 7 yıldır hem ürün alıyor hemde erken hasat yapıyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlanan bahçede gün boyunca kayısı toplama, taşıma yaparak akşama kadar emek veriliyor.Sofralık kayısı hasadında Mersin'den sonra ikinci yer olarak Elazığ'da başlanmasıyla toplanan ürünler iç pazara gönderilmesi için Malatya ulaştırılıyor. Baskil kayısısı için kentte de bir pazar kurulmasını isteyen Kocaman, ilk ağaçları dikerken Mersin'le birlikte hasat yapacağının kendisine söylendiğini, önce kendisinin bile buna inanmadığını, şimdi ise pazarda kimseyi inandıramadığını söyledi.

"Hasat yaptığını pazarda kimseye inandıramıyor"

Sofralık kayısıda hasada başladıklarını aktaran Kazım Kocaman, "Bana bu kayısıları verdikleri zaman Mersin ile beraber hasat yapacaksın dediler ben o zaman inanmadım. Bizim buralarda Haziran 25'den önce hasat yapılmaz. Ektikten 2 yıl sonra ürün almaya başladık. Daha öncelerinde Mayıs 15'de hasat yapmıştık. Yıllar geçtikçe ürün arttı. Bunu tezgaha götürdüğümüzde insanlara inandıramıyorum. Malatya, Elazığ bölgesinde Baskil'de bu mevsimde kayısının olması mümkün değil diyorlardı. 10 yıldır bu ağaçlar dikili yaklaşık 7 yıldır pazara götürüyorum. Milleti inandıramıyorum"dedi.

"Kayısıya Malatya'nın derler ama asıl Baskil'indir"

Şuanda Mersin Mut'da hasat yapıldığını anımsatan Kocaman,"Ondan sonrada Baskil bölgesinde de, kimsede yok bu kayısı bende var. İlk hasadını gecen Pazar yaptık. Bugün ikinci hasadı yapıyoruz. Satarken insanlar almakta çekiniyor. Bizim kayısımızla Mut kayısı arasında çok fark var. Kayısıya Malatya'nın derler ama asıl kayısı Baskil'indir. Bizim kayısılarımızın aroması Mersin kayısısından çok üstündür. Senelik 1,5 ton ilk olarak piyasaya sürüyorum"ifadelerini kullandı.

Kayısıda ilk hasadın yapıldığına değinen Köy Muhtarı İzzet Altunkaya ise, "İlk ürünlerimizi Malatya'ya gönderdik. Elazığ da pazarımız olmadığı için Malatya ya göndermek zorunda kalıyoruz. Elazığ da bir Pazar oluşması için yetkilerden rica ediyorum. Türkiye genelinde sofralık kayısıda Baskil ikinci sıradadır" diye konuştu.

Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor

Elazığ, Mersin, Baskil, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 08:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı         
00:21
Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
00:18
Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış         
00:03
Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı         
23:52
Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı         
23:26
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu         
23:22
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı         
23:15
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi         
23:11
Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler         
23:08
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu         
23:03
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu         
22:55
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi         
22:47
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı         
22:30
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor         
22:05
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı         
21:59
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi         
21:47
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı         
21:45
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü         
21:42
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı         
21:38
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı         
21:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi         
21:21
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz         
21:17
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak         
21:06
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı         
21:04
Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır         
21:02
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı         
20:42
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum         
20:41
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi         
20:32
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti         
20:25
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 02:21:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]