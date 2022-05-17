Kendi bisikletini tamir ederek başladığı mesleğini 63 yıldır sürdürüyor

Isparta'da 75 yaşındaki Murat Çırak, kendi bisikletini tamir ederek başladığı ve çocukluk aşkı olarak nitelendirdiği mesleğine 63 yıldır 16 metrekarelik dükkanında devam ediyor.

Çelebiler Mahallesi'ndeki dükkanında uzun yıllardır bisiklet tamirciliği yapan Çırak, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Her gün dükkanını sabah 07.00'de açan Çırak, kendisine emanet edilen bisikletleri özenle tamir ediyor.

Çıkar, çocuk yaşlarda merak duymaya başladığı bisiklete tutkusunun 63 yıldır devam ettiğini söyledi.

Mesleğine ilk kendi bisikletini tamir ederek başladığını belirten Çırak, "Bisiklet tamirciliği benim çocukluk aşkım. İlkokul bittikten sonra babama bisiklet tamirciliği yapacağımı söyledim, kabul etmedi. Başka bir sanatla uğraşmamı istedi. Başka yerlerde çalıştım ancak başarılı olamadım." dedi.

İlerleyen zamanlarda kendime bir bisiklet aldığını anlatan Çırak, bisikletini tamir için götürdüğünde sürekli tamircinin yaptıklarını gözlemlediğini ifade etti.

Çırak, zamanla bisiklete olan sevgisinin daha da büyüdüğünü ve yıllarca çırak olarak çalıştığını dile getirerek, "Zaten bir işi severek yapmadığın zaman başarılı olamazsın. Bu meslek bizden sonra artık bitecek, gençlerimiz bu işe meraklı değil." diye konuştu.