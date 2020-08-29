Kendi çimini üretiyorlar - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri kendi çimini üretiyor.

Kısa adı TİGEM olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Akçadağ ilçesinde bulunan tesislerinin içinde 300 dönümlük alanda rulo çim üreten Büyükşehir Belediyesi dışarıya bağımlı kalmadan, kaliteli ve ucuz çim bitkisi üretiyor.

TİGEM tesislerinde üretilen çimler, Malatya'nın başta şehir merkezi olmak üzere birçok ilçede ve alanda kullanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, daha yeşil bir Malatya için aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyorlar.

Hem üretiyorlar hem de bakım onarımını yapıyorlar

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde çim biçme görevlisi olarak çalışan Abuzer Kutsal, Yakup Akkay ve Muharrem Karakurt üretim tesisindeki çimleri belli aralıklarla biçerek, yoğun bir mesai harcıyorlar.

Park Bahçeler Personeli Muharrem Karakurt, "Rulo çimleri ürettiğimiz bu alanda tırpan işleriyle ilgileniyorum. Bu alanda bulunan çimlerin biçilmesini arkadaşlarım ile birlikte yapıyoruz. Üretilen çimleri daha sonra kullanılacak alana gönderilmesi için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Malatya genelinde ağaç ve kaldırım diplerini sezon boyunca bakım ve onarımlarını da yapıyoruz. Daha yeşil ve güzel bir Malatya için elimizden gelen bütün gayreti hep birlikte gösteriyoruz" dedi.

"Rulo çimleri ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılıyor"

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi İlhan Yılmaz, "300 dönümlük arazi kiraladık, burada öncelikli olarak çim üretimi yapmaktayız. Burada ürettiğimiz rulo çimleri Malatya'nın kent merkezi başta olmak üzere bütün ilçelerimizde ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıyoruz. Kavşaklar, orta refüjler, yan refüjler, parklar, piknik alanları ve muhtelif alanları yeşillendiriyor, nezih bir görünüme kavuşmasını sağlıyoruz. Ürettiğimiz çimleri makineler vasıtasıyla önce biçip temizliyoruz. Daha sonra yine makine aracılığıyla rulo haline dönüştürüp, kullanılacak yere adapte ediyoruz. Yaklaşık olarak 75 dönüm bir üretim vardı bu alanda bunun 50 dönüm kadarını kullandık ve 25 dönümlük bir alanımız daha var. Buradaki sık biçim yapmamızdaki amacımız çimin kalitesinin düşmesini engellemek ve istediğimiz anda çim biçimi yaparak Malatya'mızın daha yeşile bürünmesini sağlamaktır" şeklinde konuştu. - MALATYA