Kendi Çocuğunu Kaçırdı, Ortalığı Birbirine Kattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde anlaşmalı boşandığı eşinde olan çocuğunu kaçırmak isterken engel olmaya çalışan güvenlik görevlisi otomobilin üzerinde yaklaşık 300 metre sürükledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde anlaşmalı boşandığı eşinde olan çocuğunu kaçırmak isterken engel olmaya çalışan güvenlik görevlisi otomobilin üzerinde yaklaşık 300 metre sürükledi. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara'da yaşayan K.G. eşi E.D.'den 4 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. K.G. dün eşinin yaşadığı Kdz. Ereğli ilçesindeki iş yerine gelerek 4,5 yaşındaki kızı Z.G.'yi görmek istedi. Eşinin göstermek istemediğini iddia ettiği kızını alıp otomobile götüren baba K.G., arkasında gelen eşi E.D. ile tartıştı. Eşinin iş yerinin güvenlik görevlisi S.C.'de otomobilin önünde durarak babanın kızını kaçırmasına engel olmaya çalıştı. Ancak baba K.G. Otomobili güvenlik görevlisinin üzerine sürerek yoluna devam etti. Güvenlik görevlisi S.G. yaklaşık 300 metre otomobilin üzerinde sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı. K.G.'de kiraladığı otomobille olay yerinden hızla kaçtı.



Otomobilden düşüp yaralanan S.G. hastanede ki tedavisinin ardından, kaçırılan kızın annesi E.D. ile birlikte karakola gidip şikayetçi oldu. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin takibi sonucu Ankara'da yakalanan K.G. mahkeme kararı ile kızını ayda 2 kez ve tatil dönemlerinde görme hakkı bulunmasına rağmen eşinin bu karara uymadığını ve bu nedenle kızını aldığını iddia etti.



Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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