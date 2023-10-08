Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golü - Son Dakika

Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golü

Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran\'dan Zlatan Ibrahimovic golü
Son Güncelleme: 08.10.2023 01:30

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'nin Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Rahman Buğra Çağıran, olağanüstü bir röveşata golü atarak maça damga vurdu.

1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçı Gençlerbirliği 2-1'lik kazanırken, konuk takımda 24. dakikada Rahman Buğra Çağıran attığı golle maç damga vurdu.

ANKARA EKİBİ 3 MAÇ SONRA GALİP GELDİ

Ligde 3 maç sonra kazanan Gençlerbirliği, puanını 14'e çıkardı. 5 maçtır galip gelemeyen ve takımın başına teknik direktör İrfan Buz'u getiren Şanlıurfaspor, galibiyet hasretini 6'ya çıkarttı ve kötü seriyi bitiremedi.

RAHMAN BUĞRA'DAN İNANILMAZ GOL

Karşılaşmanın 24. dakikasında Rahman Buğra Çağıran, harika bir röveşata golüne imza attı. Çağıran'ın vuruşu karşısında Şanlıurfaspor'un kalecisi çaresiz kalırken, o gol büyük beğeni aldı.

İşte o gol;

Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golü
Görüntü: beIN SPORTS
Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golü
Görüntü: beIN SPORTS
Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golü
Görüntü: beIN SPORTS
Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golü
Görüntü: beIN SPORTS
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor, beIN, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golü - Son Dakika
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