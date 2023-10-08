1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçı Gençlerbirliği 2-1'lik kazanırken, konuk takımda 24. dakikada Rahman Buğra Çağıran attığı golle maç damga vurdu.
Ligde 3 maç sonra kazanan Gençlerbirliği, puanını 14'e çıkardı. 5 maçtır galip gelemeyen ve takımın başına teknik direktör İrfan Buz'u getiren Şanlıurfaspor, galibiyet hasretini 6'ya çıkarttı ve kötü seriyi bitiremedi.
Karşılaşmanın 24. dakikasında Rahman Buğra Çağıran, harika bir röveşata golüne imza attı. Çağıran'ın vuruşu karşısında Şanlıurfaspor'un kalecisi çaresiz kalırken, o gol büyük beğeni aldı.
İşte o gol;
Son Dakika › Futbol › Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golü - Son Dakika