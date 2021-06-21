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Kendi değerinizi sınav başarısıyla ilişkilendirmeyin - Son Dakika

Kendi değerinizi sınav başarısıyla ilişkilendirmeyin

21.06.2021 12:03
Kendi değerinizi sınav başarısıyla ilişkilendirmeyin, System.String[]

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, sınava girecek öğrencilere sınav öncesi rutini, sınav heyecanıyla ve sınavda odaklanma sorunuyla başa çıkma yolları hakkında önerilerde bulundu:

Ne Fazla, Ne de Az Uyuyun

Adaylar sınav öncesindeki uyku, yemek ve dinlenme rutinlerini pek fazla değiştirmeden sınava girmeliler. Sınava bir iki gün kala kendilerince yeterli olan bir uyku süresi belirlemeliler. Bu süre normal yaşamlarında olandan ne daha fazla ne de az olmamalıdır.

Sınav Öncesi Kendinizi Zorlamayın

Adaylar fiziksel ve duygusal olarak kendilerini zorlamamalılar. Sınava doğru adayların tüm konuları bitirecek şekilde planlama yapması da önemli bir durum. Sınava kalan sürede sadece genel tekrar yapacakları bir çalışma planı yapmış olmaları yararlı olacaktır.

Değerinizi Sınav Belirlemez

Sınava kalan süre azaldıkça öğrencilerin kaygılanmaları doğal bir durumdur. Yaşamının ilerleyen dönemlerinde tercih edeceği meslek ve uğraşı alanlarının belirleneceği bir sınav olduğu için öğrencilerin heyecanlanması çok normal. Ancak unutmamak gerekir ki bir sınav sonucuyla kişinin aile ve toplum içerisindeki önem ve değeri değişmez. Sahip olduğumuz bu önem ve değeri kişiliğimiz ile yaratırız ve tıpkı kişiliğin kolay kolay değişmeyeceği gibi bu durum da bir sınav sonucu ile değişmez. Öğrenciler kendi değerlerini sınav başarısıyla ilişkilendirmemeliler.

Dikkati Çabuk Dağılanlar için Teknikler

Sınava hazırlık sürecinde öğrencinin sınav esnasında dikkatini kontrol edebilmesi önemlidir. Dikkatini kontrol edebilen ve sorulara yoğunlaştırabilen öğrenciler sınav performansı açısından daha verimli olurlar. Dikkati çabuk dağılan adaylar, endişelerini sınav süresince kontrol altına almaya çalışmalılar. Bunun için bazı teknikler kullanabilirler. Örneğin sınavda her bir soruyu önce soru metni, soru kökü, seçenekler gibi küçük birimlere ayırarak okumalarını tavsiye ederim. Küçük birimleri kendi içinde algıladıktan sonra bütünü tamamlayarak algılamak kolaylaşacaktır.

Emin Olmadığınız Soruda Takılmayın

Kendilerince zor ya da çeldiricileri güçlü olan bir soruyu yanıtladıktan sonra tekrar tekrar seçenek değiştirmekten de kaçınmaları gerekir çünkü bu da dikkat dağıtan bir unsur olacaktır. Gerçekten emin olmadıkları bir soru ise o soruyu geçip bir iki soru yanıtladıktan sonra tekrar o soruya dönmeleri daha iyi olabilir.

Sorunları Sınav Salonu Dışında Bırakın

Sınav sırasında, sorulara ya da sisteme ilişkin önyargılar, kendilerini yeterli görüp görmedikleri, ebeveynlerin ya da öğretmenlerin kendileri ya da sınavla ilgili görüşleri gibi dikkat dağıtıcı unsurları, mümkün olduğunca sınav salonunun dışında bırakmaları zihinsel performanslarını doğru şekilde ortaya koymalarını kolaylaştırır.

Ebeveyn Desteği Çok Önemli

Bir genç için üniversite sınavı gibi zor dönemlerde ebeveyn desteği çok anlam ifade ediyor. Pandemi döneminde adaylar zorlu bir sınava hazırlık süreci geçirdi. Gençlerin aileleriyle birlikte bu sıkıntılı süreçten güçlenerek çıkması, aile içi güvenli ve açık iletişimin varlığı ile mümkün. Ailelerin çocuklarının sınav kaygısını, gelecek endişelerini anladıklarını hissettirmeleri, onları dinlemeleri çok değerli.Mesleki tercihlerle ilgili düşüncelerini de sınav sonrasında gençlerin kendilerini rahat ve hazır hissettikleri bir zamanda konuşmaları daha iyi olacaktır. Tüm üniversite adaylarına başarılı bir sınav diliyorum.

Kendi değerinizi sınav başarısıyla ilişkilendirmeyin

Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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