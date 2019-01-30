Kendi Diş Macununuzu Kendiniz Yapın

EV YAPIMI DOĞAL DİŞ MACUNU

Diş Hekimi Pertev Kökdemir: "Ağzı tamamen sağlıklı olan kişiler kendi hazırladıkları diş macununu kullanabilirler."

İşte evde yapabileceğiniz sağlıklı ve pratik diş macunu için ana malzemeler:

Hindistan cevizi yağı: Hindistan cevizinde bol miktarda bulunan laurik asit, antibakteriyel, antifungal ve antiviral aktivite gösterir. Bu nedenle başta ağız olmak üzere sindirim kanalı florasının temizlenmesi ve düzenlenmesinde etkilidir. Ayrıca ağız kokusunu önler, dişleri beyazlatır.

Ezilmiş kakao: İster inanın ister inanmayın, ideal diş macunu çikolatalı diş macunu olacaktır. Çünkü kakao çekirdeğindeki bileşikler florürden daha iyi remineralizasyonu teşvik eder.

Bentonit kili: Mineraller bakımından zengin, çok aşındırıcı olmayan doğal bir parlatıcıdır. Aynı zamanda alkalidir, bu yüzden ağızdaki asitliği azaltmaya yardımcı olur.

Ksilitol: ağızdaki boşluğa neden olan bakterileri azaltma kabiliyeti vardır. Tatlandırıcı olduğu için fazla eklemeyin.

Kabartma tozu: Yediğimiz besinler sayesinde dişlerimiz ve ağzımız sürekli asit altındadır. Bu asitlerin nötralize edilmesi ve dişleri çürümekten korumak için uygun pH'ı ağızda tutmak için esastır. Kabartma tozu pH 9 ila 11 (alkali) değerine sahiptir, bu nedenle asitleri nötralize etmeye yardımcı olur.

MALZEMELER

4 yemek kaşığı soğuk preslenmiş organik Hindistan cevizi yağı

4 yemek kaşığı bentonit kili

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı ksilitol

2 kapsül FOS probiyotikler (Fruktooligosakkaritler)

2 kapsül spor tabanlı probiyotik

1/2 çay kaşığı kakao tozu

1 1/2 çay kaşığı zencefil tozu

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı E vitamini yağı

4 yemek kaşığı distile veya filtrelenmiş su

HAZIRLANIŞI

1. Küçük bir tencerede Hindistan cevizi yağını, eriyene kadar yaklaşık 1-2 dakika düşük ateşte ısıtın.

2. Bir mutfak robotuna bentonit kili, kabartma tozu, ksilitol, FOS, probiyotik, kakao, zencefil ve tarçın ekleyerek; yüksek hızlı ayarda, tüm tozlar eşit bir şekilde karışana kadar 10-15 saniye karıştırın.

3. Tozların yerleşmesini sağlamak için açmadan önce birkaç dakika bekleyin. Ardından bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını dökün. Tekrar 10-15 saniye karıştırın, karışım ufalanacaktır. Tahta bir kaşığın küçük ucunu alın (bir çubuk veya küçük bir spatula da işe yarar) ve tüm tozun yağla birleştiğinden emin olun.

4. E vitamini ve kalan Hindistan cevizi yağı ekleyin ve 10-15 saniye daha karıştırın. Bu noktada, karışım akıcı olacak. Yine tüm tozun dahil edildiğinden emin olmak için tahta kaşık ucunu karıştırıcının kenarı boyunca gezdirin. Pürüzsüz ve kremsi bir doku oluşturmak için gerekirse tekrar karıştırın.

5. Karıştırıcı çalışırken suyu yavaşça ekleyin ve en az 30 saniye iyice karışana kadar karıştırın.

6. Toksik olmayan, yeniden doldurulabilir sıkma tüpüne aktarın.

Hazırlık Süresi: 5 dakika

Pişirme zamanı: 10 dakika

Porsiyon: 4 kişilik bir aile için 5-7 gün (günde iki kez kullanılır)

KULLANIMI VE SAKLAMA İPUÇLARI

Diş macununun yarısını oda sıcaklığında, yarısını ise tazelik açısından daha sonra kullanmak üzere buzdolabında saklayın. 7-10 gün içinde tüketin. En iyi oral hijyen için günde iki kez bir çay kaşığı şeklinde diş fırçanıza sıkın.