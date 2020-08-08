Kendi düğünü için Muş'a gidiyordu, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Kendi düğünü için Muş'a gidiyordu, kazada hayatını kaybetti
Düğün için İstanbul'dan Muş'a giden otomobil Kayseri'de bir kargo firmasına ait tırın altına girdi, damat adayı ve 3 kişi hayatını kaybetti bir kişide ağır yaralandı.
Düğün için İstanbul'dan Muş'a giden otomobil Kayseri'de bir kargo firmasına ait tırın altına girdi, damat adayı ve 3 kişi hayatını kaybetti bir kişide ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza günün ilk saatlerinde Kayseri- Malatya Karayolu üzerinde Sivas İl sınırına yakın bir noktada meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan Bülent Coşkun (41) yönetimindeki bir kargo firmasına ait kamyonla karşı istikametten gelen Fırat Taşkın yönetimindeki 34 LC 4155 plakalı Ford marka otomobil Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasında çarpıştı. Kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklendi. Her iki araçta hurdaya döndü. Otomobilde bulunan Fırat Taşkın (35) ve Yetkin Çimenli (32) sıkıştıkları otomobilin içerisinde öldü. Kamyonun sürücüsü Bülent Coşkun ise ağır yaralı olarak sıkıştığı aracın içerisinden Gürün Belediyesi İtfaiyesi ve Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi sonrası çıkartılabildi. Ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan kamyon sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonun ağır yaralı yedek şoförü Fırat Altuntaş ise Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazada ölen Yetkin Çimenli'nin kendi düğünü için Muş'a gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 06:50
Kaynak: İHA
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