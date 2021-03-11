Kendi düğününden ilham aldı; sanal hediye dönemi başlıyor - Son Dakika

Kendi düğününden ilham aldı; sanal hediye dönemi başlıyor

11.03.2021 10:59
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Kontrollü sosyal hayat için tedbirler alınmaya devam edilirken, baharın yaklaşmasıyla düğün sezonu için de geri sayım başladı.

Kontrollü sosyal hayat için tedbirler alınmaya devam edilirken, baharın yaklaşmasıyla düğün sezonu için de geri sayım başladı. Girişimci Aytunç Alanç, kendi düğününden ilham alarak, sanal hediye platformu geliştirdi. Platformdaki sanal hediye çeşitleriyle, düğünler başta olmak üzere tüm özel gün hediyeleri, dijital ortama taşınmış oldu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele hala devam ediyor. Kontrollü normalleşmeyle beraber, baharın da yaklaşmasıyla düğün sezonu için de geri sayım başladı. Pandemi sürecinin etkisiyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10,1 düşüş yaşayan evliliklerin, son kararlarla birlikte yeniden artması bekleniyor. Mart başında açıklanan kararlara göre, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler düşük ve orta riskli illerde en fazla 100, yüksek ve çok riskli bölgelerde ise 50 kişinin katılımıyla düzenlenebiliyor. 1 saatle sınırlı olan düğünlerde kişi başına en az 8 metrekare alan ayrılması ise zorunlu tutuluyor. Bu durum, düğünlere katılım oranını azaltırken, düğüne gitmese dahi hediye vermek isteyenleri de alternatif çözüm arayışlarına itiyor. Çelenk gönderimi, düğün sahibinin banka hesabına para transferi veya hediyenin tanıdıklar aracılığıyla iletilmesi gibi pek çok yol deneniyor. Bu durumlar karşısında, çözüm ise pandemi sürecinde dünya evine giren ve deneyimlediği sorunları bir iş fikri haline getiren girişimci Aytunç Alanç'ın kurucusu olduğu BiJeton.com'dan geldi. Alanç, BiJeton, BiPara ve BiKart adı verilen sanal hediye çeşitleriyle, düğünler başta olmak üzere tüm özel gün hediyelerini dijital ortama taşıdığını dile getirdi.

DÜĞÜNÜNDEN İLHAM ALDI; SANAL HEDİYE DEVRİ BAŞLATTI

Projenin çıkış noktasına dair ayrıntıları paylaşan Aytunç Alanç, "Eşimle evlendiğimizde düğünümüze katılamayanların çoğunun çelenk gönderdiğine, kimilerinin aldığı altını düğüne katılan akrabaları aracılığıyla göndermeye çalıştığına, kimilerininse hesap numarası isteyip hediye edeceği altının değeri kadar para yatırmayı teklif ettiğine şahit olduk. Tam da bu noktada gördüm ki bu sadece bizim değil, devasa bir sektörün kanayan yarası. Böylece doğan BiJeton.com, bugün ürünüyle insanların sevdikleri için birer anı oluşturmalarına, hatta dilerlerse BiPara ekleyerek hediyesini daha değerli hale getirmelerine imkan veriyor. BiKart ile online alışverişte kullanmak için sanal hediye kartları oluşturmalarını sağlarken, BiPara ile de sanal para hediye etmelerini mümkün kılıyor. Hediye sahipleri ise platform üzerinden açtıkları hesapta bakiyelerini görüntüleyebiliyor ve BiPara'larını kendi IBAN bilgilerini vererek banka hesabına gönderebiliyor" diye konuştu.

KRİPTO PARALARIN DA HEDİYE EDİLMESİNİ AMAÇLIYOR

BiJeton.com olarak geliştirdikleri sistemi kripto para ekosistemine de uyarlamak istediklerini söyleyen Aytunç Alanç, "Oluşturduğumuz jeton, sanal para ve sanal hediye kartlarıyla özel günlerde sevdiklerine hediye almak isteyen ancak fiziken bir araya gelemediği için hediyenin kendisini veya maddi değerini ulaştırmanın yollarını arayanlar için, hem kolay hem de şık bir alternatif oluşturduk. Uzun vadede amacımız, sisteme kripto paraları da dahil etmek. Böylece giderek önem kazanan ve pek çok alanda kullanılan kripto para birimlerinin de hediye edilmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.


Kendi düğününden ilham aldı; sanal hediye dönemi başlıyor
Kendi düğününden ilham aldı; sanal hediye dönemi başlıyor
Kendi düğününden ilham aldı; sanal hediye dönemi başlıyor

Koronavirüs, Evlilik, Kripto, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kendi düğününden ilham aldı; sanal hediye dönemi başlıyor - Son Dakika


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