Kendi elektriğini üreten fabrikada yılda 220 bin ton şeker pancarı işleniyor - Son Dakika

Kendi elektriğini üreten fabrikada yılda 220 bin ton şeker pancarı işleniyor

11.12.2020 11:07
Kendi elektriğini üreten fabrikada yılda 220 bin ton şeker pancarı işleniyor, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde 617 kişinin istihdam edildiği şeker fabrikası, hem kendi elektriğini üretiyor hem de yılda 220 bin ton pancar işleyerek ekonomiye katkı sunuyor.

Van'ın Erciş ilçesinde 617 kişinin istihdam edildiği şeker fabrikası, hem kendi elektriğini üretiyor hem de yılda 220 bin ton pancar işleyerek ekonomiye katkı sunuyor.

Türkiye'nin şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Van'da, 44 bin 900 dönümlük alanda ekimi gerçekleştirilen pancarın tarlalardan sofralara uzanan tatlı yolculuğu devam ediyor. Van'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki arazilere ekilen şeker pancarları, olgunlaşma sürecinin ardından tarlalardan sökülerek Erciş Şeker Fabrikasına taşınıyor. Burada toprak ve çamurdan arındırıldıktan sonra silolara alınıp kanal vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılan pancar, basınçlı suyla yıkanarak temizleniyor. Soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres gibi işlemlerden geçirilen pancar, son olarak yüksek sıcaklıkta şerbet filtrelerinden geçirilerek belirli bir sıcaklık düzeyinde kristalleştirilip şekere dönüştürülüyor.

Üretim döneminde elektriğini kendi üretiyor

İlçede 2 bin 334 dönüm alana kurulan Erciş Şeker Fabrikası, üretim döneminde buhar kazanlarından elektrik ihtiyacını kendi karşılayarak enerji giderleri konusunda da büyük bir tasarruf sağlıyor. Buhar kazanlarından bu yıl 7 milyon 250 bin kilovatsaat elektrik üretilecek fabrikada, 220 bin ton şeker pancarı işlenerek ekonomiye 160 milyon liralık katkı sunulacak.

Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yusuf Gocuklu, AA muhabirine, fabrikada ana ürün olarak kristal şeker, yan ürün olarak da küspe ve melas üretimi yaptıklarını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geniş çapta hayvancılık yapıldığını, bu nedenle küspe ve melasın besiciliğin gelişmesine de önemli katkı sağladığını belirten Gocuklu, şöyle konuştu:

"Melas, besiciliğin yanında kimya, kozmetik, gübre ve gıda sanayinde kullanılıyor. Fabrikamız buhar kazanında üretilen enerjiyle kendi elektriğini karşılamaktadır. Bu yıl ihtiyacımız olan 7 milyon 250 bin kilovatsaat elektrik üretilecektir. Şeker fabrikamızda ham madde temini için Van ve Bitlis illerinde şeker pancarı tarımı yapılmaktadır. Fabrikamıza bağlı Erciş, Ahlat ve Van da ziraat bölge şefliklerimiz denetiminde sözleşmeli olarak yetiştirilen pancarlar kurulan merkezlerde teslim alınıyor. Bu yıl 44 bin 900 dekar alanda 67 köy 1678 üreticiyle pancar üretim sözleşmesi yapıldı. Üreticilerimizi desteklemek için 9 milyon 500 lira ayni, 18 milyon 400 bin lira nakdi, toplam 27 milyon 900 bin lira ödeme yapılmıştır. Toplam ürün bedeli olarak yaklaşık 77 milyon 250 bin lira ödeme yapılacaktır. Bu yıl 220 bin ton şeker pancarı işlenecek. Yıl sonuna kadar tüm pancarları işlemeyip şekere dönüştürmeyi hedefliyoruz."

"160 milyon lira katma değer sağlayacak"

Şeker-İş Sendika Erciş Şube Başkanı Yusuf Özlek ise Erciş Şeker Fabrikasının çiftçilere destek veren bölgenin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olduğunu aktardı. Fabrikanın yeni yatırımlarla üretim kapasitesinin de artırıldığını, daha çok insana ekmek kapısı açıldığını anlatan Özlek, şunları söyledi:

"Çiftçimiz geçen yıllara göre bu yıl iki kat daha fazla şeker pancarı üretti. Fabrikamızda işlenecek 220 bin ton pancardan 35 bin ton şeker, 6 bin ton melas ve 75 bin ton küspe üretimi gerçekleşecek. Fabrikamız Van Gölü havzasına yıllık 160 milyon lira katma değer sağlıyor. Ülkenin en kaliteli şekerini üretiyoruz. 160 milyon liralık katma değerin yanı sıra tohum, gübre, mazot desteği ve belli aralıklarla yapılan maddi yardımlarla çiftçilerimizin elini rahatlatıyoruz. Ürünlerimiz gıda ve kimya mühendisleri tarafından sürekli kontrol ediliyor."

Fabrikaya şeker pancarı teslim eden çiftçiler de bu yıl üretim rakamlarından memnun olduklarını belirterek verilen desteklerin artırılmasını istedi.

İstihdam, Türkiye, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kendi elektriğini üreten fabrikada yılda 220 bin ton şeker pancarı işleniyor - Son Dakika


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