Son Dakika Haberleri: Kendi elektriğini üretenden tüketim vergisi almak Anayasa'ya aykırı bulundu

Kendi elektriğini üretenden tüketim vergisi almak Anayasa'ya aykırı bulundu

47 dakika önce

Çelik üreticisi şirket ihtiyaç duyduğu elektriği kendisi üretti, belediye bu elektrik üzerinden tüketim vergisi aldı.

Kendi elektriğini üretenden tüketim vergisi almak Anayasa'ya aykırı bulundu, System.String[]
Çelik üreticisi şirket ihtiyaç duyduğu elektriği kendisi üretti, belediye bu elektrik üzerinden tüketim vergisi aldı. Konu Anayasa Mahkemesine taşınınca mahkeme; vergilendirme için bir satış bedelinin gerekli olduğuna dikkati çekti ve şirketin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:53 

Ekonomi
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