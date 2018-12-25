Kendi elektriğini üretenden tüketim vergisi almak Anayasa'ya aykırı bulundu
47 dakika önce
Çelik üreticisi şirket ihtiyaç duyduğu elektriği kendisi üretti, belediye bu elektrik üzerinden tüketim vergisi aldı.
Çelik üreticisi şirket ihtiyaç duyduğu elektriği kendisi üretti, belediye bu elektrik üzerinden tüketim vergisi aldı. Konu Anayasa Mahkemesine taşınınca mahkeme; vergilendirme için bir satış bedelinin gerekli olduğuna dikkati çekti ve şirketin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:53
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