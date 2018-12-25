Kendi elektriğini üretenden tüketim vergisi almak Anayasa'ya aykırı bulundu

Çelik üreticisi şirket ihtiyaç duyduğu elektriği kendisi üretti, belediye bu elektrik üzerinden tüketim vergisi aldı.

Çelik üreticisi şirket ihtiyaç duyduğu elektriği kendisi üretti, belediye bu elektrik üzerinden tüketim vergisi aldı. Konu Anayasa Mahkemesine taşınınca mahkeme; vergilendirme için bir satış bedelinin gerekli olduğuna dikkati çekti ve şirketin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın Mahkeme Öncesi Fotoğrafı Çok Konuşuldu

Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi

Son Dakika! Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu

Asgari Ücretin Ardından AGİ de Belli Oldu