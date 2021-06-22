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Kendi elektriklerini üretecekler - Son Dakika

Kendi elektriklerini üretecekler

22.06.2021 12:42
Kendi elektriklerini üretecekler, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde orman işletme müdürlüğü binasının çatısına kurulan güneş enerji santralinden yılda 190 bin kilovatsaat elektrik enerjisi elde edileceği bildirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde orman işletme müdürlüğü binasının çatısına kurulan güneş enerji santralinden yılda 190 bin kilovatsaat elektrik enerjisi elde edileceği bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne çatı tipi güneş enerji santrali yapılması için 2020 yılında 130.65 kWh kapasiteli projelendirme çalışmaları yapılarak tamamlandı. 23 Şubat 2021 tarihinde ihalesi yapılan çatı güneş enerji santrali tamamlanarak hizmete alındı. Üretime başlayan tesiste yılda takriben 190 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek.

Tüm idari kısımlara ait binaların elektrik tüketimi yılda 110 bin kilovatsaat olan Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünün elektrik tüketiminin tamamı karşılandıktan sonra yılda 80 bin kilovatsaat fazla üretim olacak. Yılda 80 bin lira ek gelir elde edilecek olan yatırım, 4 yılda kendini amorti edecek.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, çatı tipi güneş enerji santrali yapılmasının önemine vurgu yaparak, sistemin yaygınlaştırması bölge müdürlüğü bünyesinde yeni proje çalışmalarına başladıklarını söyledi. - MERSİN

Kendi elektriklerini üretecekler
Kendi elektriklerini üretecekler

Orman İşletme Müdürlüğü, Enerji, Mersin, Kwh, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kendi elektriklerini üretecekler - Son Dakika Ekonomi


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