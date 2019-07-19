Son Dakika Haberleri: Kendi emeğiyle yaptığı 'Fetih' kılıcını Vali Şentürk'e takdim etti
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Kendi emeğiyle yaptığı 'Fetih' kılıcını Vali Şentürk'e takdim etti

33 dakika önce

Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Sezer Sargıl, kendi emeğiyle yapmış olduğu fetih kılıcını Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e takdim etti.

Kendi emeğiyle yaptığı 'Fetih' kılıcını Vali Şentürk'e takdim etti, System.String[]
Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Sezer Sargıl, kendi emeğiyle yapmış olduğu fetih kılıcını Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e takdim etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kendisine hediye edilen fetih kılıcının çok değerli ve anlamının büyük olduğunu ifade ederek Dernek Başkanı Sargıl'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Sezer Sargıl ise, "Valimiz Bilal Şentürk'e yapmış olduğum Fetih kılıcını kızım Sidelya ile birlikte teslim ettik. Bize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:36 Kaynak: İHA
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