Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor

Suriye'deki iç savaşta sağ bacağını kaybeden, sırtına isabet eden mermiyle yaşamını sürdürmek zorunda kalan Munzır Nezzen, doğuştan el ve bacakları olmayan, sindirim sistemi rahatsızlığı nedeniyle sadece mama yiyebilen oğlu Mustafa'nın sağlığına kavuşması için uzanacak şifa elini bekliyor.

Ülkelerindeki olaylarda yaralanan ve bir bacağını kaybeden Munzır Nezzen, oğlu Mustafa'nın sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye geldi.

Eşi ve biri engelli iki çocuğuyla bir yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen baba Nezzen, kendi engelini bir yana bırakarak, el ve bacakları olmayan, sindirim sistemi rahatsızlığı nedeniyle sadece mamayla beslenen üç yaşındaki oğlu Mustafa'ya şifa bulmak istiyor.

Baba Nezzen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de altı yıl önce yaşadıkları bölgenin bombalanması sonucu evlerine isabet eden bombalarda bir bacağını kaybettiğini söyledi.

Rejim askerleri tarafından açılan ateş sonucu da vücuduna üç mermi isabet ettiğini dile getiren baba Nezzen, geçirdiği dört ameliyata rağmen vücudundaki bir merminin çıkarılamadığını kaydetti.

Nezzen, kendi rahatsızlıklarına, engeline rağmen en büyük üzüntüsünün doğuştan el ve bacakları olmayan, sindirim sistemi rahatsızlığı nedeniyle sadece mamayla beslenebilen oğlu Mustafa olduğunu aktardı.

Oğlunun, rahatsızlıklarıyla ilgili ellerinden birşey gelmediğini dile getiren baba Nezzen, oğluna şifa bulmak için Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Suriye'de oğlunun rahatsızlığıyla ilgili bir şey yapamadıklarını aktaran baba Nezzen, "Mustafa'nın sindirim sisteminde problem var. El ve bacakları da doğuştan yok. Üç yaşındaki oğlumun yanından bir an olsun ayrılamıyoruz. Mamadan başka bir şey yediremiyoruz. Bir şey yiyemeyen oğlumun en azından sindirim sistemi rahatsızlığının tedavi edilmesini bekliyorum." diye konuştu.

"Kendimi bıraktım, çocuğuma yardım edilmesini bekliyorum"

Nezzen, oğlunun yaşının küçük olması nedeniyle hiçbir şeyin farkında olmadığını kaydetti.

Tek dileğinin oğlu Mustafa'nın sağlına kavuşması olduğunu belirten baba Nezzen, "Kendimi bıraktım, çocuğuma şifa elinin uzatılmasını bekliyorum." dedi.